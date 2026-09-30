En vigor nuevas sanciones a Cuba y restricciones a los viajes desde EEUU

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Nuevas restricciones de Estados Unidos a Cuba entraron en vigor este miércoles 30 de septiembre, con cambios que alcanzan las operaciones financieras, las cuentas bancarias de emprendedores privados cubanos y determinadas categorías de viajes a la isla.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro modificó las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos (CACR) y puso en vigor nuevas Regulaciones de Sanciones a Cuba para implementar la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el pasado 1 de mayo.

La Administración Trump dijo que las sanciones buscan "impulsar reformas significativas en Cuba".

El objetivo es "apoyar las aspiraciones de libertad del pueblo cubano y exigir responsabilidades a las personas y entidades que representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos", indicó el portavoz del Departamento de Estado.

Las disposiciones amplían además los riesgos de sanciones para determinadas personas y entidades extranjeras involucradas en operaciones relacionadas con Cuba.

El analista político cubano Juan Antonio Blanco considera que una parte importante de las medidas está dirigida a operaciones vinculadas a empresas relacionadas al conglomerado militar GAESA.

“Tiene que ver con aquellas empresas que, conectadas con GAESA, hacen algún tipo de negocio en Estados Unidos y tienen, por ejemplo, cuentas bancarias abiertas en Estados Unidos, las cuales sirven para hacer transferencias en forma de U-Turn”, explicó Blanco.

Fin de las transacciones “U-Turn”

Uno de los principales cambios es la eliminación de la autorización para las llamadas transacciones “U-Turn”. Hasta ahora, las instituciones bancarias sujetas a jurisdicción estadounidense podían procesar determinadas operaciones en las que Cuba o un ciudadano cubano tuviera interés, siempre que la transferencia se originara y terminara fuera de Estados Unidos y que ni el ordenante ni el beneficiario estuvieran sujetos a jurisdicción estadounidense.

Desde este 30 de septiembre, esa autorización queda eliminada y los bancos estadounidenses pueden rechazar esas operaciones.

Alfonso Larrea, empresario y promotor de encuentros entre empresarios cubanos, considera que este podría ser uno de los cambios de mayor impacto para las mipymes de la isla.

“Ese es el elemento que más nos va a afectar, no precisamente las cuentas bancarias en los Estados Unidos”, aseguró.

Restricciones a cuentas de emprendedores privados cubanos

Las nuevas disposiciones también eliminan la autorización que permitía a instituciones bancarias estadounidenses abrir y mantener cuentas para ciudadanos cubanos considerados emprendedores independientes del sector privado.

Los bancos que mantenían cuentas bajo la autorización ahora eliminada deberán bloquear esos fondos y reportarlos a la OFAC, salvo que exista otra autorización aplicable. El acceso posterior a fondos bloqueados requerirá una licencia específica de la agencia.

Larrea, sin embargo, considera que el impacto práctico de esta disposición podría ser limitado debido a las dificultades que ya enfrentaban los empresarios cubanos para abrir cuentas en instituciones financieras estadounidenses.

“Eso realmente nunca funcionó al 100% porque el gobierno autorizaba, pero los bancos tenían la potestad de decidir si abrir la cuenta o no, y la inmensa mayoría no accedió a abrir cuentas bancarias a los empresarios cubanos”, afirmó.

Las regulaciones no eliminan todas las posibilidades de cuentas bancarias para ciudadanos cubanos residentes en la isla. La OFAC mantiene autorizaciones para determinadas cuentas destinadas a recibir pagos por transacciones permitidas o exentas bajo las regulaciones estadounidenses.

Washington amplió además las restricciones financieras relacionadas con las entidades incluidas en la Lista de Entidades Cubanas Restringidas, administrada por el Departamento de Estado.

A partir de ahora, las personas sujetas a jurisdicción estadounidense tienen prohibido realizar no solo transacciones financieras directas, sino también indirectas con las entidades y subentidades incluidas en esa lista.

La lista comprende empresas y organizaciones que Washington considera controladas por, o que actúan en nombre o beneficio de, los servicios militares, de inteligencia o seguridad de Cuba.

Cambios en los viajes a Cuba

Las nuevas regulaciones también reducen algunas de las autorizaciones para viajar a la isla. Desde este miércoles, las personas sujetas a jurisdicción estadounidense dejan de estar autorizadas bajo licencia general para asistir u organizar determinadas reuniones o conferencias profesionales en Cuba. La OFAC estableció un período de 30 días, hasta el 30 de octubre, para finalizar ciertas operaciones que estaban permitidas bajo la autorización anterior.

También se endurecen los requisitos para determinadas actividades educativas y queda eliminada la autorización general para los viajes educativos grupales conocidos como “people-to-people”.

Para determinados viajes educativos, la OFAC mantiene una excepción para quienes antes del 30 de septiembre ya habían realizado al menos una transacción relacionada con el viaje, como la compra de un boleto aéreo o la reserva de alojamiento.

Blanco considera que las restricciones sobre los intercambios buscan también limitar determinadas actividades de influencia de la dictadura cubana en Estados Unidos.

“El otro grupo de sanciones está dirigido a controlar las labores de influencia de Cuba en Estados Unidos a través de los grupos de intercambio, grupos people-to-people”, afirmó el analista.

Las nuevas disposiciones no establecen una prohibición general de los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Cuba ni eliminan determinadas autorizaciones para el envío de remesas familiares.

“Hasta ahora no están prohibidos los vuelos para que los ciudadanos que tienen familia allá vayan; no están prohibidos los envíos de remesas, no están prohibidos los envíos de comida”, dijo Blanco.

La OFAC advirtió que las personas, empresas e instituciones financieras estadounidenses y extranjeras que realicen operaciones relacionadas con Cuba deberán revisar las nuevas regulaciones para determinar cuáles transacciones continúan autorizadas y cuáles podrían quedar expuestas a sanciones.