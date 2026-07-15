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Empresarios turísticos: “el mayor enemigo del turismo cubano no son las sanciones, sino la crisis interna”

Empresarios turísticos: “el mayor enemigo del turismo cubano no son las sanciones, sino la crisis interna”
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Empresarios turísticos: “el mayor enemigo del turismo cubano no son las sanciones, sino la crisis interna”

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Las nuevas sanciones de EE.UU. vuelven a presionar al turismo cubano, pero agencias de viajes en Miami aseguran que el verdadero golpe lo han dado los apagones, la escasez y el deterioro de los servicios. Muchas familias ahora prefieren reunirse en Punta Cana antes que viajar a Cuba.

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