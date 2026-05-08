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“El político había hecho fijación con él”: madre cubana reclama verdad y justicia

“El político había hecho fijación con él”: madre cubana reclama verdad y justicia
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“El político había hecho fijación con él”: madre cubana reclama verdad y justicia

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Mercedes Roque, madre de Antonio Rassi Roque, denunció humillaciones, maltratos y presión psicológica dentro de la unidad militar donde su hijo cumplía el Servicio Militar Obligatorio antes de fallecer.

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