¿Qué pasa en Caracas tras la captura de Nicolás Maduro?
Luego de la captura de Maduro, se ha instalado una tensa normalización en Caracas marcada por, la vigilancia y las amenazas a la prensa. En entrevista con Martí Noticias, Delvalle Canelón, presidenta del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, expone las restricciones al derecho a informar.
