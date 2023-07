El Osorbo se cose la boca en prisión y se graba un tatuaje "Patria y Vida"

El preso político Maykel Castillo Pérez "El Osorbo" se grabó un tatuaje de "Patria y Vida" en el antebrazo y decidió coserse la boca en señal de protesta en la prisión Kilo 5 y Medio, en Pinar del Río, informaron fuentes cercanas al artista en sus redes sociales.

El rapero ganador de dos premios Latin Grammy dio a conocer en el siguiente mensaje lo que serían sus últimas palabras: "Si van a ser las últimas que sean artísticas. Yo no quiero más muela, ni hablar más con nadie. Me coseré la boca, de hecho. Si el viernes no vuelves a saber de mí, ya sabes lo que pasó: plantado en una celda, con la boca cosida. Esto es guerra!".

La página de Facebook del artista condenado a nueve años de cárcel denunció: 'Desde hace meses estamos denunciando los abusos cometidos contra Maykel en la cárcel. A los seis meses de estar preso tuvo un fallo del sistema linfático y nunca tuvimos un diagnóstico certero sobre su enfermedad. Hemos explicado que su situación empeoró notablemente desde que lo cambiaron de compañía y le pusieron una cámara de seguridad en su galera. La cámara fue cambiada aproximadamente por una nueva, de mayor alcance, su modelo es Panasonic 8XTVLens. En el momento de la instalación, la Seguridad del Estado y los jefes de la prisión del 5 y medio de Pinar del Río, donde se encuentra Maykel hace más de dos años de manera injustificada a cientos de kilómetros de su casa; acusaban a Maykel y a sus compañeros de estar organizando un motín. Todo mentira. La realidad es que Maykel ha intentado estar en paz en la prisión. Sabe que esto es una batalla de resistencia, y aunque ha tenido momentos de crisis, ha intentado orientar su ánimo a reinventarse, a leer, a no dejar de hacer canciones, y a no perder conexión con los suyos y con todos los cubanos. Sin embargo, su vida peligra, como la de todos los presos políticos que no están dispuestos a jugar al ritmo que quiere el poder. Todo tipo de atropellos han ocurrido en estos más de dos años de prisión injusta: celdas de castigo, períodos de incomunicación que han llegado incluso tres meses por mandar un audio agradeciendo los premios Grammy, suspensión de visitas regulares y de visitas conyugales, restricciones para pasar su comida (Maykel por seguridad trata de comer lo menos posible de lo que dan allí), demora en brindarle asistencia médica cuando lo ha necesitado, negativa a entregarle su expediente médico a su familia, amenazas de presos comunes permitidas (si no orientadas por los jefes de la prisión), visitas constantes de la SE y del Segundo jefe de la Delegación de la prisión para intentar humillarlo instalación de la cámara de seguridad".

No es la primera vez que el artista se cose la boca en señal de protesta. En 2018, cuando Castillo Pérez protestó contra la imposición del Decreto 349 y fue sentenciado en La Habana a un año y medio de prisión, bajo el supuesto delito de atentado, en la prisión de Valle Grande se cosió la boca para exigir su inmediata liberación.