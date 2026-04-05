El Inter Miami estrena estadio con empate ante el Austin FC 

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El Inter Miami inauguró su nuevo Nu Stadium con un empate a dos goles contra el Austin FC, en la sexta fecha de la temporada de la MLS.

En un vibrante partido con lleno total de 26,700 fanáticos, Guilherme Biro, de visitante, tuvo el honor de anotar el primer gol en el nuevo estadio, enclavado en el Freedom Park, junto al Aeropuerto Internacional de Miami.

En el minuto seis, Facu Torres lanzó un tiro de esquina directo a la cabeza de Biro, quien la anidó en las redes defendidas por el arquero del Inter, Dayne St. Clair.

El empate de Miami no se hizo esperar y en el minuto diez- quién sino- Lionel Messi, recibió un centro de Ian Fray dentro del área y empujó el balón con la cabeza al fondo de la malla.

Los visitantes llegaban más a la puerta, aunque no lograban concretar, hasta que el equipo que dirige Javier Mascherano mejoró su accionar y se adueñó de la pelota.

Después de media hora, eran las Garzas Rosadas las que generaban peligro.

En el minuto 30, Messi ingresó al área, arrastró sobre sí a la defensa de Austin y envió un centro atrás que encontró a Mateo Silvetti en buena posición para rematar, aunque el portero visitante, Brad Stuver, evitó el gol sobre la línea.

El propio Silvetti estuvo a punto de marcar de cabeza tras centro de Tadeo Allende, en una acción posterior. Con abrazo a uno se fueron al descanso.

En el minuto 53, Jayden Nelson, que había entrado en reemplazo del uruguayo Facu Torres, aprovechó una falla de la defensa miamense y quedó solo ante la puerta, para fusilar a St. Clair para el 2-1.

El Inter se lanzó al ataque en busca del empate, pero en dos ocasiones, la pelota se negó a entrar a la portería.

Messi, de tiro libre, rozó el poste derecho del arquero Stuver, quien mostró reflejos felinos en el minuto 63, para detener un disparo de Silvetti en el área chica.

A los 81 minutos, Germán Berterame desvió con la cabeza un tiro de esquina, el balón cayó frente al uruguayo Luis Suárez, quien, de primera, le pegó con potencia para conseguir, finalmente, una igualada que se hacía esquiva.

En el minuto 90, Messi lanzó otro tiro libre que pegó en el ángulo. En el rebote, suárez la metió de cabeza, pero el árbitro de línea determinó que estaba en posición adelantada y anuló el gol que le hubiera dado al Inter la victoria en su estreno del Nu Stadium.

Con este empate, el Inter suma 11 puntos y se mantiene en el cuarto lugar de la conferencia del Este, a dos del líder Nashville SC.