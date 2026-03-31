Italia vuelve a quedar fuera del Mundial, tras caer en penales

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Luego de un empate a un gol tras 120 minutos, la selección de Bosnia y Herzegovina derrotó en tanda de penales a Italia, para avanzar por segunda vez en su historia a la Copa Mundial de fútbol.

En un partido de intenso dramatismo, Italia abrió el marcador en el minuto 15 por intermedio de Moise Kean.

A partir de ahí, los italianos se atrincheraron en el fondo de la cancha para proteger la magra ventaja, mientras los bosnios atacaban una y otra vez la puerta defendida por Gianluigi Donnarumma.

Para complicar más las cosas, en el minuto 41, Alessandro Bastoni se fue con tarjeta roja, tras una clara falta sobre Amar Memic.

Con sólo diez italianos sobre la cancha del Bilino Polje Stadium, en la ciudad bosnia de Zenica, el asedio de los locales se multiplicó, hasta que en el minuto 79, Haris Tabakovic logró superar el valladar de Donnarumma.

Con la pizarra 1-1, el choque se fue a tiempo extra, pero el empate se mantuvo hasta el minuto 120, para llegar a la veleidosa tanda de penales.

Los bosnios tiraron primero y mientras Benjamin Tahirovic anidaba el balón en las redes, Pío Esposito la mandó a las gradas.

Tabakovic marcó el segundo penal para los locales y Sandro Tonali devolvió la esperanza a los italianos, al batir al arquero Nikola Vasiljev.

Kerim-Sam Alajbegovic amplió la ventaja de los balcánicos y Bryan Cristante la estrelló contra el larguero, antes de que Esmir Bajraktarevic definiera el cuarto penal seguido de su equipo y esfumara los sueños de los cuatricampeones.

Italia, que ha ganado la Copa Mundial cuatro veces en su historia (1934, 1938, 1982 y 2006), extiende ahora por tercer ciclo seguido su ausencia en el magno evento futbolístico.

La última participación de los azurri en el certamen universal fue en la edición de Brasil´2014, donde quedaron eliminados en la fase de grupos.

Con este resultado, los bosnios se integrarán al grupo B, que conforman además las selecciones de Canadá, Qatar y Suiza.

El partido entre Italia y Bosnia y Herzegovina fue uno de los cuatro disputados entre selecciones europeas para definir los últimos boletos mundialistas por la UEFA.

En otro partido de la jornada que necesitó tanda de penales para su definición, República Checa venció en Praga a Dinamarca.

Pavel Sulc abrió el marcador por los checos y Joachim Andersen empató las acciones en el 72.

En el alargue, Ladislav Krejcí marcó la diferencia en el minuto 100 y Kasper Hogh volvió a provocar un abrazo en el 111.

En los penales, los checos anotaron tres de cuatro, mientras los daneses sólo conseguían uno, para despedirse de sus aspiraciones mundialistas.

República Checa se sumará al Grupo A, conformado además por las selecciones de México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Asimismo, Suecia logró su boleto, al vencer en Estocolmo 3-2 a Polonia, con goles de Anthony Elanga, en el minuto 19, de Gustaf Lagerbielke (44) y Viktor Gyökeres (88).

Por Polonia anotaron Nicola Zalewski, en el 33, y Karol Swiderski, en el 55.

Los suecos se inscriben en el Grupo F, junto a las selecciones de Países Bajos, Japón y Túnez.

Por su parte, Turquía se impuso 1-0, con gol de Kerem Aktürkoglu como visitante, a Kosovo en Pristina y ahora formará parte de la llave D del Mundial, que compartirá con las escuadras de Estados Unidos, Paraguay y Australia.