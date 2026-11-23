El futuro es ya: El legado de Jorge Mas Canosa
En El futuro es ya, recordamos el legado de Jorge Mas Canosa, conversamos con el escritor y poeta Joaquín Gálvez y compartimos una historia de solidaridad que llevó alegría a niños de un barrio de La Habana.
Episodios
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noviembre 18, 2026
El futuro es ya
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noviembre 16, 2026
Injerencia: la sombra del comunismo cubano en el mundo
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noviembre 13, 2026
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