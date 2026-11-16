Injerencia: la sombra del comunismo cubano en el mundo
El Dr. Antonio Guedes, de la Asociación Iberoamericana por la Libertad en España, habla sobre el espionaje y la subversión del régimen de Cuba en el mundo y comenta sobre el documental recientemente publicado "Injerencia: la sombra del comunismo es alargada”. (injerenciacomunista.com)
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