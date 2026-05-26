El Diario de La Marina. Autor: Isidoro Araujo de Lira

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Durante décadas, en quioscos y portales de La Habana, un nombre se repitió como parte del paisaje: Diario de La Marina. Para unos fue sinónimo de “el periódico serio” de la mañana; para otros, la voz de una Cuba conservadora y de sus élites. En cualquier caso, su historia —larga, influyente y polémica— ayuda a entender cómo se construye la opinión pública y cómo un diario puede convertirse en institución… hasta que la política cambia el tablero.

El Diario de La Marina fue uno de los periódicos de mayor continuidad histórica en Cuba. Nacido en La Habana en el siglo XIX, atravesó etapas políticas y sociales muy diversas —del final del periodo colonial a la República— y construyó una marca reconocible por su estilo formal, su amplia cobertura de actualidad y su capacidad para influir en la conversación pública.

Para situarlo en su época hay que imaginar una ciudad en la que el periódico era mucho más que un resumen de noticias: era una brújula diaria. El ejemplar pasaba de mano en mano en cafés, barberías y oficinas; se leía en voz alta, se comentaba, se recortaba. Las páginas mezclaban política y sucesos, anuncios y crónica social, y esa combinación convertía al diario en una especie de escaparate del país: lo que se discutía en el Congreso, lo que preocupaba en los barrios, lo que se estrenaba en el teatro, lo que se vendía en las tiendas.





Como empresa periodística, un medio así implicaba una maquinaria: redacción, correctores, tipógrafos, distribución, relaciones con anunciantes. En tiempos de cambios tecnológicos y de aumento del público lector, la prensa fue profesionalizándose y el Diario de La Marina buscó consolidarse como una cabecera de referencia. Esa aspiración se notaba en la importancia del editorial, en el cuidado del lenguaje y en un aire de continuidad institucional: la sensación de que, pasara lo que pasara, al día siguiente habría un número más.

A lo largo de la primera mitad del siglo XX, el periódico se asoció con sectores urbanos de clase media y alta y con una sensibilidad política generalmente conservadora o moderada en comparación con otras cabeceras. Más allá de etiquetas simples, su influencia se expresó en tres frentes: la fijación de agenda (qué temas merecían atención), la legitimación de voces públicas (quiénes escribían y eran citados) y la definición de un tono “institucional” para comentar la vida nacional.

En la práctica, ese “tono” se construía con decisiones pequeñas: a qué se le daba portada, qué se colocaba en páginas interiores, qué adjetivos acompañaban a cada actor político, qué asuntos se trataban como urgentes y cuáles como anecdóticos. Un diario influyente no solo informa: ordena el mundo. Al hacerlo, puede estabilizar consensos, pero también incomodar a quienes se sienten fuera de ese marco contextual.

La influencia también dependía del bolsillo: la publicidad pagaba buena parte de la fiesta. Los anuncios —de comercios, servicios, espectáculos— no eran un simple relleno; eran un termómetro económico y social. Por eso, la relación entre prensa, poder y mercado fue siempre delicada: un periódico podía reclamar independencia mientras negociaba, día a día, su supervivencia como negocio. Y el lector, al comprar el ejemplar, no solo adquiría noticias; compraba una mirada.

Como otros grandes diarios de su tiempo, combinó información local con notas internacionales, crónica parlamentaria, páginas de sociedad, deportes y avisos comerciales. Esa mezcla —y la rutina de publicación— contribuyó a convertirlo en un referente cotidiano para parte de la opinión pública habanera y, por extensión, nacional. En sus páginas convivían la noticia “dura” y el detalle de la vida diaria: el precio de productos, el parte del tiempo, la cartelera cultural, las crónicas de acontecimientos públicos. Visto hoy, ese mosaico es también un archivo involuntario de costumbres.

El Diario de La Marina fue un instrumento informativo; también funcionó como plataforma cultural. Sus páginas acogieron críticas, reseñas, columnas y debates sobre literatura, teatro y música, contribuyendo a consolidar circuitos de prestigio y a difundir normas de estilo periodístico en español.

En una época en la que la prensa era el gran foro de discusión, el diario ayudó a moldear registros de escritura —del editorial solemne a la crónica— y a establecer rutinas de lectura en la ciudad. La figura del columnista, por ejemplo, actuaba como puente entre el hecho y la interpretación: explicaba, juzgaba, marcaba “el tema del día”. Al mismo tiempo, la crítica cultural ordenaba reputaciones: qué libro valía la pena, qué estreno merecía aplauso, qué autor debía leerse.

Existe otra dimensión menos evidente: la del lenguaje como huella. Un periódico deja rastros de cómo se hablaba en público, qué eufemismos se usaban, qué palabras se preferían para describir conflicto o pobreza, qué etiquetas se volvían comunes. Además, la “parte cultural” de un diario muchas veces está dispersa: en la cartelera de cines, en la agenda de conciertos, en las notas breves, en las necrológicas, incluso en los anuncios. Todo eso, leído en conjunto, compone una memoria social que no aparece en los grandes discursos oficiales.

Precisamente por su peso público, la cabecera fue objeto de críticas. Se le reprochó, en distintos momentos, una cercanía a intereses económicos y a figuras políticas tradicionales, así como una representación limitada de sectores populares o de corrientes más radicales. Estas tensiones reflejan un rasgo común de la prensa de época: los periódicos eran empresas y actores políticos a la vez, con alianzas, rivalidades y límites marcados por el contexto.

En un país con una vida política intensa y, a menudo, turbulenta, la prensa se polarizaba con facilidad. Unos leían el Diario de La Marina como garantía de “orden”; otros lo veían como un filtro que normalizaba ciertas posiciones y sospechaba de otras. La polémica no era un accidente: era parte del oficio. Quien ocupa un lugar central en el debate nacional, inevitablemente, recibe fuego cruzado.

Tras el triunfo de la Revolución en 1959, el ecosistema mediático cubano se transformó de manera acelerada. En ese nuevo escenario, el Diario de La Marina dejó de publicarse a comienzos de la década de 1960, en un proceso que incluyó presiones políticas, reestructuración del sistema de prensa y la progresiva concentración de los medios bajo control estatal. Muchos de sus periodistas, colaboradores y lectores emigraron, y parte de la memoria del diario continuó en el exilio a través de testimonios, archivos personales y proyectos de reconstrucción histórica.

Hoy, sus ediciones son una fuente valiosa para investigar vida cotidiana, debates políticos, publicidad, redes intelectuales y el lenguaje público de la Cuba republicana. Como toda fuente periodística, requiere lectura crítica: distinguir hechos de opinión, identificar silencios y sesgos, y contrastar con otras cabeceras, archivos oficiales y memorias.

La historia del Diario de La Marina permite entender cómo la prensa puede convertirse en institución: informa, interpreta y, al mismo tiempo, organiza jerarquías culturales y políticas. Su influencia y sus controversias ayudan a leer, con mayor complejidad, la Cuba del siglo XX: una sociedad plural, desigual y en disputa, cuya vida pública quedó registrada —con virtudes y límites— en las páginas de uno de sus diarios emblemáticos.