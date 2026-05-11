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El Diario de La Marina. Autor: Isidoro Araujo de Lira

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El Diario de La Marina. Autor: Isidoro Araujo de Lira

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El Diario de La Marina, considerado uno de los órganos de prensa del Partido Unión Constitucional durante el periodo bajo dominio español posterior a la paz de Zanjón. Se mantuvo en circulación diaria durante más de cien años y se ganó el calificativo de "El decano de la prensa cubana".

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