El Diario de La Marina. Autor: Isidoro Araujo de Lira
El Diario de La Marina, considerado uno de los órganos de prensa del Partido Unión Constitucional durante el periodo bajo dominio español posterior a la paz de Zanjón. Se mantuvo en circulación diaria durante más de cien años y se ganó el calificativo de "El decano de la prensa cubana".
Episodios
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mayo 11, 2026
Revista Bohemia. Autor/Director: Miguel Ángel Quevedo.
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mayo 05, 2026
La Torah. Los cinco libros de Mose, de Moisés
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abril 29, 2026
Biblia. Autor: Dios
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abril 20, 2026
Todos los días (Acta lírica), de Carilda Oliver Labra
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