Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Cuba al Día

EEUU mueve barcos al norte de Cuba y se afila la estrategia legal contra Maduro

EEUU mueve barcos al norte de Cuba y se afila la estrategia legal contra Maduro
Embed
EEUU mueve barcos al norte de Cuba y se afila la estrategia legal contra Maduro

No media source currently available

0:00 0:26:18 0:00
Enlace directo

EEUU despliega buques de guerra al norte de Cuba mientras crece la tensión en el Caribe. En paralelo, la Administración Trump afina una nueva justificación legal para la operación que terminó con la captura de Maduro, calificándola como una acción de law enforcement y no como un acto de guerra.

Ver comentarios

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG