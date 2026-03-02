EEUU invertirá millones de dólares en sistemas de salud de Guatemala, El Salvador y Guinea  

Getting your Trinity Audio player ready...

EEUU invertirá millones de dólares en los sistemas de salud de Guatemala, El Salvador y Guinea, como parte de la Estrategia Global de Salud “America First” de la Administración Trump, comunicó este lunes el Departamento de Estado.

En una nota de prensa, el viceportavoz principal Thomas Pigott anunció la firma de memorandos de entendimiento para la cooperación sanitaria, para fortalecer las capacidades en la detección y respuesta a enfermedades.

En el caso de Guatemala, el Departamento de Estado y el Congreso proporcionarán 60 millones de dólares, mientras que ese país se comprometerá a invertir 1,6 millones de dólares en nuevos gastos a nivel nacional.

Como parte del memorando, se establece un sistema fuerte de vigilancia, laboratorios y respuesta a brotes de enfermedades.

Guatemala podría detectar brotes en siete días, notificarlos a las autoridades internacionales en un día e implementar medidas de respuesta en siete días, lo que protegerá tanto a guatemaltecos y como a estadounidenses.

A El Salvador, se planea enviar una ayuda de 31,9 millones de dólares durante los próximos cinco años, para “apoyar la lucha contra el VIH/sida y reforzar las capacidades de vigilancia de enfermedades y respuesta a brotes”.

El compromiso del Gobierno salvadoreño es de aumentar sus gastos en salud en más de 19,7 millones de dólares. Con la inversión de EEUU se fortalecerá la vigilancia y respuesta ante el brote de enfermedades.

EEUU y Guinea firmaron un memorando de cinco años por 142 millones de dólares, que establece una transición hacia la gestión independiente del sistema sanitario de ese país para 2030, dice la nota de prensa.

Más de 90 millones de dólares se destinarán para apoyar programas de lucha contra el VIH/Sida, la malaria, así como de fortalecimiento de la salud materno-infantil, la erradicación de la polio y la seguridad sanitaria.

“Guinea se compromete a coinvertir más de 51 millones de dólares”, afirma el Departamento de Estado. Esta asociación posibilitará que mejore los sistemas de vigilancia a la malaria y la capacitación a autoridades locales.

De acuerdo con cifras del Departamento de Estado, hasta el momento Estados Unidos ha invertido unos 12 mil millones de dólares como parte de la Estrategia Global de Salud “America First”.