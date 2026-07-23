EEUU honra legado de Payá y Cepero: "La noche no será eterna”

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Estados Unidos recordó este miércoles a los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero, al cumplirse 14 años de sus muertes, y reiteró su exigencia de que las autoridades de La Habana rindan cuentas por la represión contra la disidencia.

“Hace 14 años, el régimen cubano asesinó a los líderes prodemocracia Oswaldo Payá y Harold Cepero”, afirmó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en un mensaje difundido en redes sociales y compartido por la Embajada de Estados Unidos en Cuba.

“Hoy honramos su legado, que sigue vivo en la lucha del pueblo cubano por la libertad”, agregaron. “Estados Unidos continuará exigiendo que el régimen rinda cuentas por la represión que ejerce contra el pueblo cubano. La noche no será eterna”.

Payá, fundador del Movimiento Cristiano de Liberación, y Cepero, integrante de la misma organización opositora, murieron el 22 de julio de 2012 cuando el vehículo en el que viajaban fue impactado por otro automóvil en una carretera próxima a Bayamo, en el oriente de Cuba.

En un informe publicado en junio de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que existían “indicios serios y suficientes” para considerar que agentes del Estado cubano participaron en las muertes de Payá y Cepero.

La CIDH señaló que las pruebas y los testimonios analizados contradecían aspectos fundamentales del relato oficial de La Habana y atribuyó al Estado responsabilidad por violaciones a los derechos a la vida, la integridad personal y las garantías judiciales.

La Human Rights Foundation había llegado a una conclusión similar en 2015, al determinar que el choque fue provocado deliberadamente por agentes vinculados a las autoridades cubanas.

Rosa María Payá, hija del dirigente opositor y actual comisionada de la CIDH, recordó a las víctimas en un mensaje publicado en vísperas del aniversario.

“Se cumplen 14 años desde que los Castro asesinaron a Harold y a mi papá”, escribió. “Tengo fe en que será el último aniversario que conmemoramos lejos de casa”.

Una misa de acción de gracias por las vidas de Payá y Cepero estaba prevista para las 8:00 de la noche de este miércoles en la Ermita de la Caridad, en Miami.