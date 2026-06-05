EEUU está comprometido con la protección de la democracia colombiana, asegura Landau

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Estados Unidos advirtió que podría revocar visas a personas involucradas en intentos de manipular o socavar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, programada para el 21 de junio, tras denuncias sobre irregularidades en el proceso electoral.

"El secretario de Estado, Marco Rubio, testificó ante el Congreso esta semana que Estados Unidos está comprometido con la protección de la democracia colombiana", dijo Christopher Landau, subsecretario de Estado de EEUU.

"También ha explicado en muchas ocasiones que una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho, y que las denegaciones y revocaciones de visas son herramientas poderosas para impulsar nuestra política exterior. Para salvaguardar la integridad de las próximas elecciones en Colombia, estamos monitoreando de cerca la situación a lo largo de la costa caribeña y en otros lugares", agregó.

Landau dejó claro que quienes "se sientan tentados a socavar o manipular el proceso democrático —ya sea mediante la COMPRA DE VOTOS o de cualquier otra manera— quedan advertidos de que están poniendo en riesgo sus visas y las de sus familias. ¡Por algo me llaman El Quitavisas!", dijo.

Colombia se prepara para una segunda vuelta presidencial entre el candidato independiente Abelardo de la Espriella y el senador izquierdista Iván Cepeda. Ninguno de los aspirantes obtuvo la mayoría necesaria en la primera ronda para evitar una nueva votación.

Las autoridades electorales informaron que De la Espriella obtuvo cerca del 44% de los votos, mientras que Cepeda alcanzó aproximadamente el 41%.