EEUU destaca operaciones exitosas para asistir a ciudadanos estadounidenses en Medio Oriente

Más de 32 mil ciudadanos estadounidenses han regresado de manera segura a casa procedentes de países del Medio Oriente como parte de las operaciones de seguridad y asistencia en la región tras el conflicto con Irán, informó este domingo el Departamento de Estado.

Estas cifras no incluyen a quienes se han reubicado temporalmente en terceros países, ni a aquellos que aún están en tránsito hacia territorio estadounidense, dijo en una declaración a la prensa el Subsecretario Dylan Johnson.



Según el funcionario, se han realizado ya casi dos docenas de vuelos chárter, logrando evacuar a miles de ciudadanos de la región.

A medida que mejora la disponibilidad de vuelos comerciales, las operaciones aéreas y de transporte terrestre organizadas por el gobierno estadounidense continúan ampliándose, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan, señaló la cancillería de EEUU.



Aclaró, además, que más de la mitad de los ciudadanos estadounidenses que solicitaron asistencia han rechazado las opciones de transporte ofrecidas por el gobierno cuando fueron contactados. Algunos han optado por permanecer en el país donde se encuentran, mientras que otros prefieren alternativas distintas para su salida.

La semana pasada, Estados Unidos emitió nuevas directrices de seguridad para sus ciudadanos en el Medio Oriente tras el inicio de la Operación Furia Épica contra Irán, y estableció tres niveles de alerta: nivel 4 (rojo) para Irán, Irak y Líbano, nivel 3 (naranja) para Bahréin, Qatar, Israel, Kuwait y Pakistán, y nivel 2 (amarillo) para Egipto, Jordania, Omán, Arabia Saudita y EAU.



La cancillería de EEUU recordó que su Fuerza de Tarea 24/7 ha brindado asistencia directa a más de 19 mil estadounidenses en el extranjero, ofreciendo orientación de seguridad y apoyo en sus desplazamientos. También recordó que que los ciudadanos estadounidenses en Omán, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita e Israel que necesiten ayuda deben completar el Formulario de Crisis para recibir apoyo.



El Departamento de Estado reiteró su compromiso de ayudar activamente a cualquier estadounidense que desee salir del Medio Oriente y recordó que quienes necesiten asistencia pueden comunicarse las 24 horas del día con el número telefónico +1-202-501-4444.