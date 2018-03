Departamento de Estado EEUU defiende importancia de relaciones con Rusia

La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, defendió este martes la decisión del presidente Donald Trump de felicitar a su homólogo ruso, Vladimir Putin, por su victoria en las elecciones del pasado fin de semana y dijo que como "potencias nucleares" ambos países han de mantener sus relaciones.



"La realidad es que somos dos potencias nucleares y por eso debemos mantener la capacidad de poder coger el teléfono (para hablar directamente)", sostuvo Nauert durante una rueda de prensa celebrada este martes en Washington.



Nauert defendió así la decisión de Trump de felicitar a Putin a pesar tanto del momento especialmente delicado que atraviesan las relaciones entre ambos países, como de las sombras que se ciernen sobre el proceso electoral ruso, marcado por un férreo control de los comicios por parte del oficialismo.



El propio presidente comentó este martes a un grupo de periodistas que había llamado a Putin para felicitarle por su victoria y anunció que, durante la conversación, ambos líderes habían abordado la posibilidad de reunirse en "un futuro no demasiado distante".



Esta conversación ha generado numerosas críticas en el país, debido al presunto intento de injerencia del Kremlin en las elecciones presidenciales de 2016, que habrían tenido como objetivo socavar la fe de los estadounidenses en su sistema electoral, según aseguró hoy la Comisión de Inteligencia del Senado.



En este sentido, la portavoz contraatacó destacando la gravedad de las acusaciones recogidas en un informe preliminar de la misión de observación electoral de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), en el que se denuncia que el Kremlin orquestó unos comicios sin competencia real.



"Estamos observando muy de cerca el trabajo de los observadores (...). Y no tenemos ningún motivo para creer que las conclusiones del informe no son correctas", dijo Nauert.



La funcionaria también fue cuestionada por la posibilidad de que Washington sancione a Moscú por el asesinato en Londres del exespía Serguéi Skripa, acción que la propia primera ministra británica, Theresa May, ha atribuido directamente al Gobierno ruso.



De hecho, la certeza de que el Kremlin estuvo detrás del envenenamiento de Skripa llevó al Gobierno británico a ordenar la expulsión de 23 diplomáticos rusos el pasado miércoles.



"Nos mantenemos firmemente del lado de nuestros aliados, los británicos. Entendemos y apoyamos lo que el Reino Unido ha decidido hacer al expulsar a los diplomáticos", sostuvo Nauert.



Horas antes, al ser cuestionada sobre este punto, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, aseguró que Trump y Putin no habían abordado este asunto durante su conversación telefónica.

(EFE)