EEUU celebra reanudación de relación entre FMI y Venezuela

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El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, dio la bienvenida a la decisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de reanudar su relación con Venezuela, lo cual calificó como un “paso importante en la estabilización y recuperación económica” del país suramericano.

Este jueves, Kristalina Georgiev, directora-gerente de la entidad financiera, anunció que el FMI restableció los contactos de trabajo con “el Gobierno de Venezuela, bajo la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez”, suspendidas en 2019 tras el desconocimiento del régimen de Nicolás Maduro.

“Este importante paso, guiado por las opiniones de nuestros miembros, permite que el Fondo vuelva a involucrarse de una manera que, en última instancia, puede beneficiar al pueblo venezolano”, escribió la directora-gerente Georgiev en la red social X al comunicar la decisión.

De acuerdo con el secretario Bessent, el reconocimiento de Estados Unidos a Delcy Rodríguez como “presidenta interina” allanó el camino para el restablecimiento de las relaciones. “Esperamos que Venezuela trabaje con el FMI en políticas que beneficien a todos los venezolanos”, dijo en X.

Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, EEUU estableció un plan de tres fases para Venezuela: estabilización, recuperación y transición, y ha adoptado medidas para atraer a inversionistas estadounidenses al país, principalmente hacia los sectores petrolero y financiero.

“La Administración de Donald Trump ha estado cumpliendo rápidamente la promesa del presidente de ayudar a estabilizar y restaurar la economía de Venezuela para beneficiar tanto a los estadounidenses como a los venezolanos”, destacó el secretario Bessent en su publicación.

Este jueves, la encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio a conocer el restablecimiento en cadena nacional de televisión. “Saludo que esto haya sido posible a través del diálogo diplomático con el gobierno de EEUU. Agradezco al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio”, afirmó.

Venezuela es miembro del FMI desde 1946 hasta que en 2007 el entonces dictador Hugo Chávez limitó los contactos con el organismo, al cual criticaba constantemente. “Es un instrumento del imperialismo”, aseguraba Chávez, quien lanzó sus propias iniciativas financieras para sus aliados.

En 2019, cuando la comunidad internacional desconoció a Maduro como gobernante del país, el FMI suspendió la representación de Venezuela. El sucesor de Chávez también había criticado fuertemente a la entidad. “Quien le entregue nuestro país al FMI sería un gran traidor”, dijo en 2015.