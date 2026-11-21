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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos aclaró el viernes dudas sobre el alcance de las sanciones estadounidenses a Cuba y las operaciones comerciales en distintos puertos de la isla.

La agencia encargada de administrar y hacer cumplir los programas de sanciones económicas y comerciales basados en la política exterior y los objetivos de seguridad nacional estadounidense, divulgó las aclaraciones sobre el alcance práctico de las sanciones a determinados sectores de la economóa cubana, establecidas bajo la Orden Ejecutiva 14404, confirmando que no constituyen un bloqueo automático generalizado y que el comercio humanitario o autorizado sigue permitido.

La determinación del 5 de noviembre de 2026, mediante la cual el Departamento del Tesoro incluyó a los sectores de manufactura, tecnología, electrónica y marítimo de la economía cubana como áreas sujetas a posibles penalizaciones económicas, generó interrogantes acerca de si al designar un sector económico, todas las personas o empresas que operan en él quedarían sancionadas de forma automática.

La OFAC explicó que la medida únicamente otorga al gobierno estadounidense la facultad legal para sancionar en el futuro a determinados extranjeros que sean formalmente identificados por operar en dichas industrias, exponiéndolos a un riesgo financiero si no cuentan con una licencia general, como la Licencia General 1 de Cuba o una exención.

Asimismo, la OFAC recuerda que, independientemente de estas designaciones sectoriales, las personas bajo jurisdicción estadounidense mantienen la prohibición general de realizar transacciones con ciudadanos cubanos, salvo que exista una autorización expresa en las regulaciones vigentes.

En la misma actualización del 20 de noviembre, la OFAC aclara que la operatividad logística y las actividades comerciales autorizadas que requieren interactuar con el sector marítimo cubano, incluidos los pagos y operaciones en puertos como el del Mariel, pueden continuar con normalidad.

"Las personas estadounidenses que realicen actividades autorizadas conforme al Reglamento de Sanciones contra Cuba (Cuba Sanctions Regulations) o al Reglamento de Control de Activos Cubanos (Cuban Assets Control Regulations) pueden continuar llevando a cabo dichas actividades, lo que incluye realizar pagos a puertos cubanos —incluido el puerto del Mariel— e interactuar con ellos".

Por regla general, el gobierno de los Estados Unidos no toma medidas contra personas no estadounidenses por realizar transacciones que están autorizadas para las personas estadounidenses y para aquellas sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos, conforme al Reglamento de Sanciones contra Cuba y al Reglamento de Control de Activos Cubanos, respectivamente (...) el gobierno de los Estados Unidos no tiene la intención de tomar medidas contra personas no estadounidenses, en virtud de la Orden Ejecutiva (E.O.) 14404, por operar en el sector marítimo —incluida la interacción con el puerto del Mariel— cuando dichas personas no estadounidenses realicen transacciones relacionadas con el suministro de productos agrícolas a Cuba, tales como alimentos, medicamentos, dispositivos médicos, piezas de repuesto y componentes para dispositivos médicos, así como actualizaciones de software para dichos dispositivos", agrega la información.

La Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, establece un régimen ampliado de sanciones directas y secundarias contra el gobierno cubano y cualquier persona o entidad extranjera que lo respalde.

Emitida bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA), esta medida amplía la emergencia nacional declarada en enero de 2026, mediante la Orden Ejecutiva 14380, y opera de forma paralela y adicional al embargo tradicional regulado por las Regulaciones de Control de Activos Cubanos (CACR).