EEUU prepara el terreno para insólita reunión entre Donald Trump y Kim Jong Un

Altos funcionarios estadounidenses, surcoreanos y japoneses analizaron cómo lograr la total desnuclearización de la península coreana durante conversaciones el fin de semana antes la próxima reunión cumbre intercoreana y la de Estados Unidos y Corea del Norte, informó el lunes el gobierno surcoreano.



Funcionarios de Corea del Sur que visitaron Pyongyang recientemente dicen que el dictador norcoreano Kim Jong Un accedió a sostener conversaciones con el presidente surcoreano Moon Jae-in a fines de abril. Seúl dice que Kim propuso reunirse con el presidente Donald Trump, que estuvo de acuerdo en verse con él a fines de mayo.



Los sucesos han generado esperanzas de que se alcance una posible solución definitiva a la crisis nuclear norcoreana. Pero muchos expertos dicen que las animosidades se desatarían de nuevo si en las cumbres no se logra ningún avance y el problema nuclear queda con pocas opciones diplomáticas para su solución. Pyongyang aún no confirma que acudirá a las conversaciones directas entre su gobierno y Washington.



H.R. McMaster, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se reunió el fin de semana con sus contrapartes surcoreano y japonés, Chung Eui-yong y Shotaro Yachi, respectivamente, en San Francisco para dialogar en torno a la desnuclearización y las próximas reuniones cumbre, informó la presidencia surcoreana en un comunicado.



Estuvieron de acuerdo en mantener una cooperación trilateral cercana en las próximas semanas y coincidieron en que es importante no repetir errores del pasado, se afirma en el texto. No dio detalles, pero probablemente se refiere a las críticas de que Corea del Norte ya utilizó las negociaciones de desarme como una forma de aliviar la presión externa y obtener ayuda, al tiempo que seguía desarrollando sus armas en secreto.



En una presentación en el programa “Face the Nation” de la cadena CBS difundido el domingo, la canciller surcoreana Kang Kyung-wha dijo que Kim había “dado su palabra” de que está comprometido con la desnuclearización.

[Agencia AP]