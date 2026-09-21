Dos cubanos mueren tras derrumbe parcial de una vivienda en Lawton, La Habana

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Dos cubanos murieron este domingo tras desplomarse de manera parcial una casa ubicada en la calle 8va y San Francisco, en la barriada de Lawton, La Habana.

El mortal incidente fue reportado inicialmente en Facebook por el creador de contenidos Geovanys García, quien informó que el derrumbe ocurrió cuando las víctimas estaban en el portal de la vivienda.

De acuerdo con la publicación de García, la casa era de viga y losa y tenía un puntal alto, lo que habría hecho aún más contundente el golpe a las víctimas, cuyas identidades aún no se han revelado de manera oficial.

“Se trataba de una vivienda antigua que ahora luce rajada, con una sola columna sosteniendo el resto del portal y la pared frontal se inclinó contra la casa de al lado que es de reciente construcción y aparentemente no sufrió daños visibles”, indicó García.

El diario independiente 14ymedio dijo que el derrumbe ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana de este domingo y citó a un vecino de la zona quien indentificó a las víctimas como Regla, de 70 años, y su cuñado, de 58.

Según explicó, el techo de la casa llevaba mucho tiempo filtrándose cuando llovía, y los aguaceros de los últimos días en La Habana empeoraron el problema.

"Regla llevaba tiempo preocupada por la situación de su casa, dando carreras de aquí para allá para lograr arreglarla y conseguir los materiales, pero no había logrado nada", comentó el vecino.

El pasado 15 de septiembre se derrumbó también la azotea de un edificio residencial multifamiliar en la zona de Micro 10, en el reparto Alamar, del municipio Habana del Este. Aunque en ese incidente no se reportaron personas lesionadas o fallecidas.

En agosto otro derrumbe provocó la muerte de dos cubanos que quedaron atrapados bajo los escombros tras el colapso de una antigua escuela abandonada en el municipio de Remedios, Villa Clara.

Días antes, el 28 de julio, Martí Noticias también reportó el colapso parcial de un edificio ubicado en la calle Campanario, esquina Neptuno, en el municipio de Centro Habana que dejó a varias familias a la intemperie.

De acuerdo con cifras oficiales, la isla enfrenta un déficit de más de 800.000 casas, una situación empeorada aún más por décadas de escaso mantenimiento constructivo, la falta de recursos para reparaciones y el progresivo deterioro del fondo habitacional del país.