"¡Diviértanse!", dice Trump en histórica desclasificación de archivos sobre fenómenos aéreos desconocidos

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En un movimiento calificado como un acto de "transparencia sin precedentes", la administración estadounidense liberó documentos y fotografías de Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP), incluyendo registros de las misiones lunares de la NASA.

El panorama sobre lo que el gobierno de los Estados Unidos sabe respecto a la vida extraterrestre y los objetos voladores no identificados (OVNIS) dio un giro radical este viernes.

El presidente Donald Trump, junto al Secretario de Guerra, Pete Hegseth, autorizaron la desclasificación de decenas de archivos que, hasta hoy, permanecían bajo estricto secreto militar.

La entrega inicial consta de aproximadamente 170 expedientes que abarcan casi ocho décadas de registros. Entre los documentos más destacados se encuentra un reporte de 1947 sobre "discos voladores" y, quizás lo más sorprendente, material vinculado a las misiones lunares de la NASA.

Revelaciones desde la Luna

Los archivos desclasificados arrojan nueva luz sobre las experiencias de los astronautas en el espacio profundo. Según las transcripciones liberadas en las siguientes misiones:

Apolo 12 (1969): Se incluyeron fotografías de "fenómenos no identificados" capturados directamente desde la superficie lunar.

Se incluyeron fotografías de "fenómenos no identificados" capturados directamente desde la superficie lunar. Apolo 17 (1972): El piloto Ronald Evans reportó formalmente la presencia de "partículas o fragmentos muy brillantes" que flotaban cerca de la cápsula mientras realizaban maniobras.

"Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo una especulación justificada", señaló el Secretario Hegseth en un comunicado oficial. "Es hora de que el pueblo estadounidense lo vea por sí mismo".

El presidente Trump, conocido por su estilo directo, no tardó en capitalizar el momento a través de un comunicado oficial donde cuestionó la falta de transparencia de administraciones pasadas.

"Con estos nuevos documentos y videos, la gente puede decidir por sí misma: ¿QUÉ DIABLOS ESTÁ PASANDO? ¡Diviértanse y disfruten!", declaró el mandatario, subrayando que este es solo el primer paso de una serie de publicaciones programadas.

A pesar del entusiasmo de la comunidad ufológica y de legisladores como Tim Burchett y Anna Paulina Luna —quienes han presionado por años para esta apertura—, la comunidad científica mantiene la cautela.

El astrofísico de Harvard, Avi Loeb, señaló en un correo electrónico citado por la agencia Reuters que, si bien las imágenes son fascinantes, podrían tener explicaciones naturales, como impactos de asteroides en la superficie lunar.

No obstante, Loeb reconoció la importancia del gesto: "El gobierno ha recolectado registros; esto demuestra que los OVNIS no son simplemente una cuestión de curiosidad pública".

El Departamento de Guerra confirmó que este es solo el inicio. Se espera que una nueva tanda de materiales sea liberada en aproximadamente 30 días, lo que garantiza que el debate sobre nuestra soledad en el cosmos —y la honestidad del gobierno— siga en el centro de la agenda pública.

La Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, dijo que su oficina está coordinando activamente los esfuerzos de desclasificación de la Comunidad de Inteligencia junto con el Departamento de Guerra, a fin de garantizar "una revisión minuciosa, exhaustiva y sin precedentes de nuestros archivos, con el objetivo de brindar al pueblo estadounidense la máxima transparencia. La publicación de hoy constituye el primer paso en lo que será un esfuerzo conjunto y continuo de desclasificación y divulgación".

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, dijo que su agencia "mantiene su compromiso de apoyar este proceso continuo de desclasificación con el mismo rigor e integridad que aplicamos a todos los asuntos de seguridad nacional."

Mientras que el Administrador de la NASA, Jared Isaacman, aseguró que la NASA "moviliza a las mentes más brillantes y los instrumentos científicos más avanzados, para seguir los datos y compartir lo que aprendemos".

"Seguiremos siendo francos respecto a aquello que sabemos que es cierto, aquello que aún no hemos logrado comprender y todo lo que queda por descubrir. La exploración y la búsqueda del conocimiento constituyen el núcleo de la misión de la NASA, en nuestro empeño por desvelar los secretos del universo", dijo Isaacman.