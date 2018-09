Reconocido ajedrecista cubano se radica en EEUU; Cuba lo expulsa de selección nacional

El Gran Maestro (GM) Lázaro Bruzón, líder del ranking cubano de ajedrez y uno de los más reconocidos jugadores a nivel mundial, está definitivamente radicado en Estados Unidos y formará parte del equipo de la Universidad de Webster, en Missouri, en la temporada 2018-19.

El anuncio de la participación de Bruzón en el equipo de ajedrez SPICE, de la Universidad de Webster, fue hecho el pasado viernes por la legendaria jugadora Susan Polgar, quien ha sido promotora del programa de ajedrez de esa institución académica.

Pero ante la decisión de Bruzón, de 36 años, la Comisión Nacional de Ajedrez de Cuba decidió cesarlo como miembro de la selección nacional, según un comunicado publicado en medios oficiales de la isla.

Otro GM cubano Yunieski Quesada, que no formaba parte de la selección nacional desde el 2017, también se integrará al equipo de la Universidad de Webster.

Con la ausencia ya anunciada del GM Leinier Domínguez del equipo nacional, Cuba queda en situación precaria para asistir a la 43 Olimpiada Mundial 2018 en Batumi, Georgia, que comienza el 23 de septiembre.

Bruzón también fue dado de baja de la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento Giraldo Córdova Cardín (ESFAAR), con la que había firmado contrato y formaba parte de su lista de matriculados, según la nota oficial.

El 31 de julio de este año el ajedrecista comunicó que viajaría a EEUU para atender asuntos personales y de salud, e intervenir en un torneo, reportó EFE.

Según lac explicación que dieron las autoridades ajedrecísticas cubanas, a

Bruzón se le sugirió que regresara a Cuba para organizar su debido

tratamiento a través del Instituto de Medicina del Deporte, pero

este explicó que ya se encontraba bajo tratamiento médico y que

además valoraba la posibilidad de estudiar en Estados Unidos.

Tras el anuncio de la Universidad de Webster, Bruzón concedió una entrevista al sitio digital Cubahora, en la que lanzó duras críticas contra la situación del ajedrez en la isla, y fustigó las dificultades para acceder a internet para sus entrenamientos.

“El ajedrez cubano tiene serios problemas en la élite. Es una realidad que en cuanto a masificación y cultura ajedrecística Cuba está a un nivel de élite se puede decir, pero sus principales jugadores llevan mucho tiempo sufriendo debido a que no tenemos Internet. En la actualidad, para que se entienda, es impensable alguien que se dedique al ajedrez y no tenga el acceso a esta herramienta. Es como un pelotero que vaya al terreno sin guante. Me atrevo a decir que es el deporte que más se practica y estudia online", expresó Bruzón.

Lamentó también que los cubanos pierdan un sinnúmero de posibilidades para el entrenamiento a través de internet, aunque llevan años planteándolo en diferentes reuniones. "Mi opinión particular es que no han querido ayudarnos con esto, pues sé de muchos deportistas de alto rendimiento que disponen de este servicio, glorias del deporte que se lo han ganado, pero no les es tan necesario como a nosotros. Y te aseguro que llevamos 15 años planteando lo mismo”, agregó.

Bruzón, natural de Holguín, fue campeón nacional juvenil en 1998 y 1999. Cuenta con 2,717 de coeficiente ELO, que lo ubica en el puesto 31 del ranking mundial.

(Con información de EFE y redes sociales)