La firma de Trump aparecerá en futuros billetes estadounidenses

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El Departamento del Tesoro anunció que la firma del presidente Donald Trump aparecerá en futuros billetes, en honor al aniversario 250 de los Estados Unidos.

la rúbrica de Trump aparecerá junto con la del Secretario del Tesoro, lo que marca la primera vez en la historia que esto ocurre con un presidente en ejercicio.



"Bajo el liderazgo del presidente Trump, nos encontramos en el camino hacia un crecimiento económico sin precedentes, un dominio duradero del dólar, y una fortaleza y estabilidad fiscal", declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, al hacer el anuncio.

"No existe una forma más poderosa de reconocer los logros históricos de nuestro gran país y del presidente Donald J. Trump que mediante billetes de dólar estadounidense que lleven su nombre; y resulta sumamente apropiado que esta moneda histórica se emita con motivo del aniversario 250", agregó Bessent.

"A medida que se aproxima el 250.º aniversario de nuestra gran nación, la moneda estadounidense continuará erigiéndose como símbolo de prosperidad, fortaleza y del espíritu inquebrantable del pueblo estadounidense bajo el liderazgo del presidente Trump", explicó, por su parte, el Tesorero Brandon Beach.

"La huella que el Presidente ha dejado en la historia, como arquitecto del resurgimiento económico de la "Edad de Oro" de Estados Unidos, es innegable. Imprimir su firma en la moneda estadounidense no sólo resulta apropiado, sino también plenamente merecido", concluyó Beach.



