Denuncian en Miami el reclutamiento de cubanos para la guerra de Rusia en Ucrania

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Activistas y expertos denunciaron el reclutamiento de ciudadanos cubanos para combatir en la invasión rusa de Ucrania durante un foro celebrado este viernes en la ciudad de Coral Gables, organizado por la organización Razom for Ukraine.

El evento, titulado “Más cerca de lo que crees: la guerra de Rusia más allá de las fronteras de Ucrania”, se realizó en el hotel THesis y combinó el análisis del reclutamiento con discusiones sobre innovaciones militares surgidas en el conflicto, como el uso de drones, y sus implicaciones para la seguridad de Estados Unidos y otros países.

En el panel dedicado al reclutamiento y sus costos humanos participaron Orlando Gutiérrez-Boronat, del Directorio Democrático Cubano; Evan Harary, de Truth Hounds; y Carolina Barrero, de Ciudadanía y Libertad, moderados por Daniel Pedreira, de la Universidad Internacional de Florida.

En declaraciones a Cubanet, Pedreira explicó que muchos jóvenes cubanos aceptan viajar a Rusia atraídos por promesas de mejores condiciones económicas, pero tras un breve período de adiestramiento militar terminan enviados al frente. El académico mencionó evidencias como testimonios de prisioneros, muertes de combatientes cubanos y pasaportes recuperados, y calificó a los reclutados como material desechable en un conflicto ajeno a Cuba.

Carolina Barrero, directora de Ciudadanía y Libertad, argumentó que el traslado masivo de cubanos hacia la guerra no podría ocurrir sin el conocimiento o la facilitación de las autoridades de la isla. “No pueden desplazarse cientos o miles de cubanos desde Cuba hacia un conflicto de guerra sin que el Estado cubano lo sepa”, señaló.

Asimismo, citó una investigación que su organización publicó en noviembre de 2025 junto con la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, en la que se recopilaron testimonios de participantes en la guerra y de familiares de fallecidos.

El foro también abordó el costo humano del fenómeno. Amnistía Internacional, en un informe divulgado en septiembre de 2026, concluyó que los métodos de engaño, coacción y explotación empleados por Rusia para incorporar extranjeros a sus fuerzas armadas constituyen, en muchos casos, trata de personas. Orlando Gutiérrez-Boronat, por su parte, destacó los vínculos entre los gobiernos de Rusia, Cuba, Bielorrusia y Corea del Norte, y abogó por la solidaridad entre quienes defienden la democracia y los derechos humanos frente a esos regímenes.