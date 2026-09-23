Zelenskyy pide a gobiernos, entre ellos Cuba, proteger a sus ciudadanos del mercenarismo ruso

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, denunció ante la Asamblea General de Naciones Unidas que Rusia está utilizando a ciudadanos de decenas de países para apoyar su esfuerzo bélico en Ucrania.

Dirigiéndose a los representantes de los 47 países, entre los que mencionó a Cuba, Zelenskyy instó a los gobiernos a proteger a sus ciudadanos y evitar que sean arrastrados al conflicto.

El mandatario advirtió contra cualquier intento del presidente ruso, Vladímir Putin, de ampliar el alcance de la guerra y sostuvo que Rusia no debe poder "pagar su locura" con las vidas de ciudadanos extranjeros.

"No dejen que Putin los arrastre a esta guerra. No permitan que Rusia extinga sus fuegos, oculte su vergüenza y pague su locura con la vida de su pueblo", dijo.

Según Zelenskyy, Moscú está recurriendo a personas de diversos países, entre ellos Ghana, Nepal, Tayikistán, India, Yemen, Kenia, Zimbabue, Cuba, Bielorrusia, Sudán y Sudáfrica, para sostener su campaña militar en Ucrania.

Un informe de la organización defensora de derechos humanos Amnistía Internacional denunció este mes que Rusia ha reclutado extranjeros, incluidos cubanos, mediante engaños, coerción y amenazas para incorporarlos a la guerra en Ucrania, en prácticas que podrían constituir trata de personas.

Las primeras denuncias sobre cubanos reclutados para combatir junto a las fuerzas rusas surgieron en 2023. Varios jóvenes afirmaron entonces haber viajado a Rusia atraídos por supuestas ofertas de empleo en la construcción, pero aseguraron que posteriormente fueron trasladados a instalaciones militares y enviados al frente de guerra.

Ese mismo año, las autoridades cubanas informaron sobre la detención de 17 personas presuntamente vinculadas a una red de trata de personas y reiteraron que Cuba no participa en el conflicto. Más tarde, señalaron que se abrieron nueve procesos judiciales contra 40 acusados, con 26 condenas reportadas.

El régimen de La Habana sostiene que no ha desplegado tropas de manera oficial en Ucrania. Sin embargo, Estados Unidos ha indicado que existen señales de que las autoridades cubanas habrían permitido o facilitado el reclutamiento de ciudadanos para las fuerzas rusas, una acusación que el Gobierno cubano rechaza.

No existe un dato verificable y consensuado sobre cuántos cubanos están involucrados. Fuentes estadounidenses estiman que entre 1.000 y 5.000 participan en las hostilidades, mientras que la inteligencia ucraniana maneja cifras más elevadas sobre personas reclutadas o contratadas. Estas estimaciones no han podido confirmarse de forma independiente y responden a categorías distintas, como reclutas captados, contratos firmados o combatientes desplegados.

La semana pasada, el Departamento de Justicia de EEUU acusó a dos cubanos y a un venezolano de integrar una red vinculada a inteligencia rusa dedicada a planear asesinatos y actos de terrorismo, incluso en territorio estadounidense. Los acusados enfrentan cargos por conspiración para financiar el terrorismo.

Uno de los integrantes de esa red, el cubano Oemis Romagoza Durruthy, fue señalado como el principal coordinador de los ataques en el extranjero y una pieza clave en la logística internacional de la organización, dedicada a realizar atentados en países considerados aliados de Ucrania y perseguir a disidentes rusos.

La prioridad de Ucrania: "poner fin a la guerra"

Zelenskyy calificó a Putin como el "paciente cero" de la propagación de las guerras mundiales: "Hay que negarle el margen de maniobra para actuar y el espacio para seguir propagando este mal", subrayó el líder ucraniano.

Alertó, además, que Ucrania se enfrentará a un invierno difícil si la guerra continúa, pero afirmó que Kyiv está está lista para responder a los invasores rusos.

El martes, Zelenskyy se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump. "Hablamos sobre cómo poner fin a la guerra. Esta es la prioridad. Estamos listos. No estoy seguro de que Rusia esté lista a día de hoy, pero de todos modos, hablamos de un alto el fuego energético", escribió en post en su cuenta de X.

"Estamos dispuestos a un alto el fuego energético si no atacan nuestro sistema energético, nuestro suministro de electricidad, calefacción y agua. Esta es nuestra propuesta. Agradecemos a la parte estadounidense. La compartirán con los rusos. Desconozco la postura rusa", añadió.

Según Zelenskyy, sugirió a Trump discutir el tema este miércoles con el presidente chino Xi Jingping. "Le dije al presidente, muy abiertamente, que creemos que si también se reúne con el presidente Xi, tendrá influencia sobre Putin. Si queremos acabar con esta guerra, no solo con mensajes, todos debemos trabajar sin descanso por esto, por el bien del pueblo".