Denuncian amenazas y torturas contra sobrevivientes de la lancha encarcelados en Cuba

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Los cinco sobrevivientes de la operación marítima ocurrida el pasado 25 de febrero en Cuba continúan recluidos en condiciones extremas dentro de la prisión Combinado del Este, según denunció Maritza Lugo, representante del Movimiento Partido Democrático 30 de Noviembre “Frank País”.

En entrevista con Martí Noticias, Lugo aseguró que los prisioneros permanecen en celdas de aislamiento conocidas como “el 47”, bajo constante vigilancia y sometidos a condiciones que calificó de inhumanas.

“Las vidas de cada uno de ellos constantemente están en peligro. Los han amenazado de muerte, los vigilan permanentemente y están sometidos a una presión psicológica constante”, afirmó.

El caso se remonta al 25 de febrero de 2026, cuando diez cubanos llegaron a la isla en una embarcación. Cinco de ellos murieron durante el operativo y los otros cinco fueron arrestados por las autoridades cubanas. Familiares y organizaciones opositoras sostienen que se trató de una emboscada organizada por el régimen, una versión que las autoridades cubanas rechazan.

Cuestionan investigación del FBI

Lugo también cuestionó la visita realizada por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) a Cuba para investigar el caso.

Según la activista, los sobrevivientes nunca pudieron conversar libremente con los investigadores estadounidenses debido a la presencia de agentes de la Seguridad del Estado durante los interrogatorios.

“No les permitieron tener una conversación privada con el FBI. Solo respondieron algunas preguntas y cuando intentaron explicar lo que realmente había ocurrido, fueron esposados y retirados del lugar”, denunció.

La versión coincide con información obtenida previamente por Martí Noticias de fuentes vinculadas al caso, según las cuales las autoridades cubanas controlaron el acceso a las evidencias y limitaron los contactos entre los sobrevivientes y los investigadores estadounidenses.

Hasta el momento, el FBI no ha ofrecido detalles públicos sobre el estado de la investigación.

Denuncian deterioro físico y psicológico

Lugo aseguró que las condiciones de encarcelamiento están afectando gravemente la salud física y mental de los sobrevivientes. Describió celdas oscuras, con escasa ventilación, calor extremo y presencia de roedores que contaminan los alimentos enviados por los familiares.

“Las condiciones son inhumanas. Ningún ser humano debería vivir así en ninguna parte del mundo”, afirmó.

La activista alertó además sobre el deterioro general del sistema penitenciario cubano y denunció que numerosos presos padecen desnutrición, anemia y enfermedades asociadas a la falta de alimentos y atención médica.

Uno de los casos que más preocupa a familiares y activistas es el de Amijail Sánchez González. Según Lugo, el prisionero habría sido golpeado en varias ocasiones durante los interrogatorios realizados en Villa Marista y todavía sufre secuelas físicas.

“Le reventaron un oído y hoy no escucha nada por ese lado. Tiene infecciones, fuertes dolores de cabeza y no ha recibido la atención médica que necesita”, aseguró.

Llamado a la comunidad internacional

Lugo pidió a organismos internacionales, gobiernos democráticos y organizaciones de derechos humanos que mantengan la atención sobre el caso.

“Estamos pidiendo que el mundo entero preste atención a lo que está sucediendo en Cuba y especialmente dentro de las cárceles”, señaló.

Familiares de los sobrevivientes afirman que temen por la vida de los cinco hombres y reclaman una investigación independiente de los hechos ocurridos el 25 de febrero, así como garantías para su integridad física mientras permanezcan bajo custodia del régimen cubano.