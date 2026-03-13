FBI investigará en Cuba el incidente de la lancha, anuncia Díaz‑Canel

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El gobernante cubano Miguel Díaz‑Canel confirmó en cadena nacional que Estados Unidos enviará expertos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) a Cuba para colaborar en la investigación del asesinato de los tripulantes de una lancha de la Florida abatidos el 25 de febrero al norte de Villa Clara por las Tropas Guardafronteras de Cuba.

El enfrentamiento armado, dejó varios muertos y heridos, y fue catalogado por los exiliados cubanos en EEUU como una "masacre", mientras que el régimen lo califica como un “intento de infiltración armada con fines terroristas”.



En su intervención, Díaz‑Canel declaró que participaron al menos dos ciudadanos estadounidenses, que según su versión “fueron los primeros que dispararon” contra la embarcación de Guardafronteras.



El gobernante añadió que la Casa Blanca fue informada desde el inicio y que “agradeció” los datos compartidos.

“Existe intercambio de información y cooperación entre ambas partes, y estamos a la espera de esa posible visita para continuar avanzando en la investigación”, explicó.

En ese contexto, reveló que están “a la espera de expertos del FBI” que se integrarían a las pesquisas junto al Ministerio del Interior (MININT).

El periódico Granma informó que el MININT comunicó el 2 de marzo a las autoridades de Estados Unidos por la vía diplomática su disposición a cooperar “plenamente” en la investigación del intento de infiltración.

Sin embargo, el 5 de marzo el Departamento de Estado dijo a Martí Noticias que el régimen cubano no había respondido a las reiteradas solicitudes oficiales de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, sobre información relacionada al incidente ocurrido el 25 de febrero de 2026 en aguas cubanas.

Un vocero de la cancillería estadounidense explicó a nuestra redacción que las autoridades cubanas han dejado sin respuesta las demandas de "acceso consular e información sobre los supuestos ciudadanos estadounidenses involucrados en el incidente del barco".

El gobernante cubano aseguró que los detenidos han confesado quiénes son las personas que los reclutaron, organizaron la operación, dónde recibieron entrenamiento, quién financió la acción, y cuáles eran los objetivos previstos. Esta información ha sido compartida con las autoridades de Estados Unidos, dijo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba identificó a seis personas que sobrevivieron a la supuesta abatida de la lancha de Tropas Guardafronteras contra la embarcación de la Florida: Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Serrior, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gomez, Amijail Sánchez González y Roberto Alvarez Avila.

Otros cuatro individuos aparecen en un listado como fallecidos: Pavel Alling Peña, Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Héctor Duani Cruz Correa.