Declaran culpable de 8 cargos a exjefe de campaña de Trump

ALEXANDRIA, Virginia - Paul Manafort, el operador político que dirigió durante meses la campaña electoral del presidente Donald Trump, fue declarado culpable el martes de ocho delitos financieros, en la primera victoria judicial de la pesquisa del fiscal especial sobre colaboradores del mandatario.



El juez declaró juicio nulo en otros 10 cargos en los que no hubo acuerdo del jurado.



El jurado anunció su decisión después de deliberar durante cuatro días sobre los cargos de evasión fiscal y fraude bancario contra Manafort.



El resultado prácticamente garantiza que Manafort pasará algunos años en la cárcel y puso de relieve la capacidad del equipo del fiscal especial Robert Mueller para convencer al jurado no obstante las críticas partidistas, incluidas las de Trump, a la integridad de las investigaciones.



El veredicto propició de inmediato la interrogante de si el mandatario indultará a Manafort, el único estadounidense acusado por Mueller que optó por irse a juicio en lugar de cooperar. El presidente no ha dicho qué hará, pero ha hablado bien de su excolaborador en lo que va del juicio, y en un momento afirmó que Manafort era tratado peor que Al Capone.



El juicio de más de dos semanas, presidido por el juez federal T.S. Ellis III, llamó la atención de Trump, quien ha intentado socavar las pesquisas de Mueller con andanadas constantes de tuits y declaraciones cada vez más antagonistas de su principal abogado, Rudy Giuliani.



Sin embargo, Trump y su equipo de campaña fueron elementos circunstanciales en el juicio contra Manafort, porque los jurados escucharon durante días testimonios sobre las finanzas del acusado y la fiscalía habló de lo que dijo fueron años de evasión y fraude fiscal.