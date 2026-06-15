Declaraciones de García Cabrejas podrían poner en riesgo su estatus migratorio, advierte abogado

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Las declaraciones públicas realizadas durante años por el activista procastrista Roberto García Cabrejas podrían tener consecuencias migratorias en Estados Unidos si las autoridades concluyeran que contradicen las alegaciones que presentó para obtener refugio político, según explicó el abogado de inmigración Santiago Alpízar.

La polémica surgió después de que Martí Noticias revelara documentos de la solicitud de refugio presentada por García Cabrejas en la entonces Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana. En esos documentos, el activista aseguró que sufría persecución, amenazas, vigilancia y que incluso temía por su vida debido a acciones de la Seguridad del Estado cubana.

Sin embargo, años después de establecerse en Estados Unidos, García Cabrejas comenzó a defender públicamente al régimen cubano y a cuestionar la legitimidad de muchos refugiados políticos cubanos.

En uno de los videos, llegó a afirmar: “Ninguno de nosotros salimos [de Cuba] porque se nos perseguía, porque se nos tortura, porque se nos encarcela. Eso es totalmente falso. Salimos por una necesidad (...) de ampliar nuestros horizontes económicos”.

Para Alpízar, ese tipo de declaraciones podría tener relevancia jurídica.

“Lo que se trata aquí es de un procedimiento netamente administrativo y de la posibilidad, debido a que la ley de inmigración así lo establece, de que el beneficio migratorio que se haya obtenido con fraude sea revocado”, explicó.

Según el abogado, en este tipo de casos no se requiere el mismo nivel de prueba exigido en un proceso penal.

“La prueba que necesita el gobierno es la propia declaración del individuo, quien ha admitido con sus actos y con sus dichos que él no es lo que dijo fuese un día: un refugiado político”, sostuvo.

"Inmigración no tiene prescripción"

Alpízar rechazó el argumento utilizado por García Cabrejas de que han transcurrido más de dos décadas desde la concesión del refugio.

“Debido a que la ley de inmigración así lo establece, inmigración no tiene prescripción en el tiempo para revocar beneficios migratorios, sobre todo cuando estos se han dado por un mecanismo fraudulento”, afirmó.

El abogado añadió que regresar repetidamente al país donde supuestamente se sufría persecución también puede ser considerado un elemento relevante.

“Cuando tú solicitas un beneficio migratorio diciendo que eres objeto de persecución por parte de un gobierno y luego regresas a ese sitio donde supuestamente fuiste sujeto de represión, estás demostrando con tus actos y con tus dichos que lo que habías dicho anteriormente era falso”, señaló.

Durante los últimos años, García Cabrejas ha viajado repetidamente a Cuba, donde ha promovido hoteles y negocios vinculados a GAESA, el conglomerado empresarial controlado por los militares cubanos, además de participar en actividades favorables al régimen desde territorio estadounidense.

¿Podría abrirse una investigación?

Alpízar explicó que cualquier acción dependería de la discrecionalidad de las autoridades migratorias, pero consideró que, si el gobierno decidiera examinar el caso, tendría elementos para hacerlo.

“Si el gobierno decidiera que este es un caso que quiere perseguir para revisar el beneficio migratorio que esta persona obtuvo, sería relativamente fácil hacerlo dado que esta persona ha confesado las cosas que se le podrían imputar”, afirmó.

El abogado recordó que existen precedentes de revocación de beneficios migratorios décadas después de haber sido concedidos cuando se demuestra que fueron obtenidos mediante fraude o declaraciones falsas.

La controversia se intensificó esta semana después de que García Cabrejas respondiera públicamente al reportaje de Martí Noticias. Aunque rechazó las acusaciones y desafió a sus críticos a intentar deportarlo, evitó responder varias de las preguntas centrales planteadas por la investigación, incluyendo las contradicciones entre su expediente de refugio y sus declaraciones posteriores.

Martí Noticias solicitó comentarios a García Cabrejas antes de la publicación del reportaje original. Al cierre de esta edición no se había recibido respuesta a las preguntas enviadas.