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Luego de la cancelación de su combate ante Callum Smith por lesión del púgil británico, el cubano David Morrell ya tiene nuevo rival y fecha para su próximo combate.

Morrell enfrentará al británico Zak Chelli en un combate a diez rounds el próximo 9 de mayo en Londres, dentro de la cartelera organizada por Queensberry Promotions, que tiene como titular la pelea entre Fabio Wardley y Daniel Dubois.

Aunque no será un choque de alto perfil como podría ser el de Smith, enfrentar a Chelli le da al antillano la posibilidad de mantenerse activo, en busca de mejores oportunidades para asaltar la élite de la división semipesada.

Chelli no es un improvisado, ni mucho menos. Es el campeón de la Mancomunidad Británica y nacional del Reino Unido, que, además, estará frente a su público en Londres.

Para Morrell (12-1, con nueve nocauts), el combate representa un reto, pues saldrá de su zona de confort y por primera vez peleará fuera de Estados Unidos, lo cual le permitirá exponerse en un entorno internacional.

En dudas el regreso de Gamboa y Rigondeaux

El regreso al cuadrilátero de los veteranos Yuriorkis Gamboa y Guillermo Rigondeaux, anunciado como una noche de nostalgia en Miami, ya no será ni en la fecha, ni en el escenario previsto inicialmente.

El joven promotor Mateo Atalla anunció que ya no será el 2 de mayo en el James L. Knight Center de la Capital del Sol, sino el 30 de mayo en el War Memorial Auditorium, en la vecina ciudad de Fort Lauderdale.

Sin embargo, la cartelera, que ya fue publicada en el sitio BoxRec, mientras el nombre de Rigondeaux, pero no el de Gamboa.

Asimismo, hasta el momento no se ha hablado de quiénes serían los rivales de los cubanos.

Gamboa, de 44 años y con récord de 30-5, con 18 nocauts, no pelea desde el 2022, cuando perdió ante Isaac Cruz.

Rigo, de 45, combatió por última vez en noviembre del 2024, cuando noqueó en el primer round al dominicano Dannis Agüero.