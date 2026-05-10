David Morrell cae noqueado en Manchester y se aleja de la élite 

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Lo que parecía una pelea de puro trámite, un escalón más hacia la élite de la división semipesada, se convirtió en una pesadilla para el cubano David Morrell, tras caer noqueado ante el poco conocido británico Zak Chelli en pelea disputada en la ciudad inglesa de Manchester.

Si bien Morrell dominó casi todos los rounds del combate pactado a diez asaltos, no mostró toda la contundencia que de él se esperaba, y permitió que Chelli ganara en confianza en la medida en que avanzaba el pleito.

En el noveno round, el campeón del Reino Unido puso en malas condiciones al cubano, quien fue salvado por la campana.

En el último asalto, Chelli salió a aprovechar el mal estado de su oponente y con una andanada de golpes en una esquina, obligó al árbitro a detener un castigo sin respuesta.

Originalmente, Morrell debía enfrentar al británico Callum Smith, pero una lesión de este obligó a cancelar el combate.

Fue entonces que Chelli levantó la mano y no desaprovechó la oportunidad que lo colocó bajo los reflectores de la división de las 175 libras.

Para Morrell, la derrota cambia drásticamente su panorama, luego de que apenas hace unas semanas se hablaba de él como un hombre destinado a disputar grandes bolsas y conquistar títulos mundiales.

El sorpresivo revés en su primer combate fuera de territorio estadounidense lo aleja de aquellos planes de asaltar la élite de la división y hasta lo acerca a la posibilidad de un adiós definitivo del deporte.

Así de grandes fueron las dudas que dejó el villaclareño, señalado como uno de los cubanos más talentosos de su generación en el pugilismo rentado.

Si bien a los 28 años, y con récord de 12 victorias y dos derrotas, todavía le queda tiempo para regresar, el camino se torna cuesta arriba y lleno de obstáculos, prácticamente empezando desde cero una vez más.