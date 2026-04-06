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Díaz-Balart: Trump no hará concesiones a Cuba y la salida para Venezuela debe ser elecciones libres

Díaz-Balart: Trump no hará concesiones a Cuba y la salida para Venezuela debe ser elecciones libres
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Díaz-Balart: Trump no hará concesiones a Cuba y la salida para Venezuela debe ser elecciones libres

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El congresista Mario Díaz-Balart aseguró que la administración de Donald Trump mantiene una política firme frente a las dictaduras de la región. En declaraciones a Martí Noticias, advirtió sobre el futuro del régimen cubano y afirmó que cualquier proceso en Venezuela debe conducir a elecciones.

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