Díaz-Balart: Trump no hará concesiones a Cuba y la salida para Venezuela debe ser elecciones libres
El congresista Mario Díaz-Balart aseguró que la administración de Donald Trump mantiene una política firme frente a las dictaduras de la región. En declaraciones a Martí Noticias, advirtió sobre el futuro del régimen cubano y afirmó que cualquier proceso en Venezuela debe conducir a elecciones.
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