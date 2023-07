Cubanos "totalmente insatisfechos" con la forma en que se gobierna en la isla, revela encuesta

Los cubanos desconfían de la capacidad de su presidente, Miguel Díaz-Canel, para enfrentar la crisis que vive el país y responder a las necesidades básicas del pueblo y, en general, están insatisfechos con la forma en se gobierna en la isla, según una encuesta realizada por Cubadata en 2022.



El estudio, que utilizó la técnica de panel de seguimiento durante poco más de dos semanas, del 15 al 31 de julio de ese año, se centró en la seguridad alimentaria y la legitimidad política y arroja datos reveladores sobre estos temas tras encuestar a un total de 1.783 personas a lo largo de la isla.



Cubadata entrevistó a personas de entre 18 y 81 años, la mayoría hombres. El desbalance de género en la muestra se debió a "una cuestión estructural: el menor acceso de las mujeres al uso de la tecnología en Cuba (celulares, Internet, etc.)", señaló el grupo.



Impopularidad de Díaz-Canel



El 57.2% (1.020) de los encuestados no confía en su presidente, Miguel Díaz-Canel, para responder a las necesidades del pueblo. Solo un 7% (124) dijo que confía plenamente. La gran mayoría, 60% (1.074) señaló que tampoco confiaba en el Partido Comunista.



La insatisfacción de los encuestados con la forma en que se gobierna en Cuba también es alta. El 58.2% (1.037) dijo estar “totalmente insatisfecho”, mientras que solo el 4.3% (77) aseguró estar “totalmente satisfecho”.



Sobre el respeto del gobierno cubano a los derechos humanos de sus ciudadanos, el 52.1% (929) mostró total insatisfacción, mientras que solo el 6.6% (118) dijo estar “totalmente satisfecho”.

La mayoría de los encuestados, el 61.4% (1.095) manifestó también su insatisfacción con la respuesta que ha dado el gobierno a la crisis económica en la isla. El 39.1 (697) dijo que el gobierno ha respondido agresivamente ante las manifestaciones y demandas sociales de sus ciudadanos, mientras que un 15.2% (271) dijo que ha respondido “pacíficamente”. El 37.9% (676) también señaló que el gobierno responde de forma agresiva a los grupos de la sociedad civil independiente que demandan soluciones a los problemas del país.



La mayoría, el 54.2% (967) está “totalmente de acuerdo” con las manifestaciones civiles y reclamos de la población ante el gobierno. Solo el 7.1% (126) mostró su desacuerdo y el 5.6% (99) dijo desconocer lo sucedido.



Seguridad alimentaria



El 43.8% de los encuestados (781) dijo que la principal razón por la que faltaron alimentos en su hogar en los últimos 30 días fue que “hay escasez de alimentos, no hay donde comprar”. Otro 18.5 (330) señaló que la ración entregada por el gobierno no alcanza.



Al menos una vez por semana en igual período, el 25% (445) de los encuestados comió menos o se saltó el desayuno, el almuerzo o la comida por falta de alimentos que llevar a su mesa.

El 26.7 % (476) dijo que su hogar se quedó sin alimentos por falta de dinero, o porque no pudo conseguirlos, frente a un 29.9 que afirmó que nunca estuvo en esa situación en los últimos 30 días.



A la pregunta de si una persona había dejado de comer un día entero, el 6% (107) respondió que “casi a diario”; el 12.1% (215) dijo que “muchas veces (al menos una vez por semana), mientras que la mayoría, el 62.4% (1.112) aseguró que “nunca”.



Libre expresión y manifestaciones civiles



A la pregunta de qué tan probable sería su participación en una de estas manifestaciones civiles, el 17.7% (316) de los encuestados dijo que “muy probable”, ante un 42.8% (764) que señaló que su participación sería “nada probable”.

Asimismo, el 16.6% (296) calificó de “muy probable” la posibilidad de participar en alguno de los grupos de la sociedad civil independiente, pero el 43.5% (775) descartó esa posibilidad.

A la interrogante de por qué cree que la gente no protesta en manifestaciones civiles en Cuba, la mayoría (56.1%, 1.001) respondió que la principal razón es “porque tienen miedo”. Un 24.2% (431) “creen que es inútil”; el 9.4% (168) dijo estar “a favor del gobierno” y al 6.9% (123) “no les interesa”.

El 27.5% (491) de los encuestados consideró “muy probable” el chance de compartir sus verdaderas opiniones políticas a través de las redes sociales o internet, ante un 31.5% (561) que dijo que sería “nada probable”. Un número mayor de encuestados, el 32.9% (586), dijo que muy probablemente compartiría sus opiniones políticas en el vecindario; un 24.6% (438) señaló que eso sería “nada probable”.



Finalmente, una gran mayoría de los participantes en el sondeo, un 60.8% (1.084) afirmó que el gobierno cubano no garantiza el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, ni la libertad de pensamiento, 57.7% (1.025). Mientras que el 50.2% (895) dijo que tampoco garantiza el derecho a la libertad en general, frente a un 6.8% (122) que consideró que sí lo garantiza plenamente.



De acuerdo al reporte, gran parte de los cubanos encuestados opinan que su gobierno tampoco garantiza el derecho a la propiedad privada (44.6%, 795), o a la protección social (38.6%, 689), o a su seguridad personal (41.2%, 734).



Justicia y la aplicación de la ley



En cuanto al derecho a la igualdad ante la aplicación de la ley, el 48.5% (864) de los encuestados dijo que el Estado cubano no lo garantiza, frente a solo un 7.5% (134) que afirmó que sí.



La mayoría de los encuestados, el 53.1 % (947 de 1.000), no confía en que las leyes promulgadas en Cuba sean justas. Solo un 6% (107) dijo que confiaba plenamente. Del mismo modo, el 52.9% (943) desconfía de la administración de justicia en el país, y el 56.8% (1.012) no confía en la actuación honesta o íntegra de la policía.



Consulte la encuesta completa aquí: