Cubanos preocupados por el agravamiento de la crisis con el paso de la tormenta Idalia

Crece la preocupación en Cuba por la agudización del desabastecimiento de alimentos básicos para la población tras el paso de Idalia por el occidente de la isla.

“No puedo hacer más que extender mi solidaridad, mi preocupación”, dijo el periodista Pedro González Reynoso en relación a las personas del occidente del país, que enfrentan los daños causados por la tormenta Idalia, en medio de la crisis económica y el alto costo de la vida.

“Estoy pensando en los amigos que conozco, en las familias y en todos los que no conozco también por Pinar del Río, y ahora, que esto venga como que a dar un puntillazo, es realmente lamentable”, expresó el comunicador independiente a Martí Noticias.

Cuba afronta un panorama cada vez más difícil, aseguran analistas.



“No veo otra salida, el gobierno está imposibilitado de resolver el día a día. La situación de las familias cubanas, afectadas por otros ciclones está lejos de ser normal”, dijo a Martí Noticias Rosario Morales, residente en Cojímar, municipio de La Habana del Este.



“Imagínese, con la situación que tenemos aquí, con los alimentos, con la carencia de todo, y ahora con esta lluvia, ¡por favor, la vida! Eso mismo estábamos pensando, los alimentos se pondrán más escasos, habrá más hambruna", expresó Morales.

“Aquí los precios de los productos básicos se han incrementado. Ahora mismo, el dólar está a 250 pesos y para poder medio que poderte alimentar, si no tienes dólares que conviertes en MLC, pues no comes nada”, advirtió la mujer.

Según Morales, “las tiendas de MLC sí las abastecen con espaguetis, coditos, puré, galleticas para los niños, dulces, chucherías, helados, de todo, pero en moneda nacional no hay nada”, explicó.

La entrevistada señaló además que en Cuba “están abriendo las Mypimes esas, que son carísimas todas y ahora también hay problemas con los cajeros automáticos, que no se puede extraer dinero tampoco, sólo dan 2, 000 pesos y eso no es nada. Con dos mil pesos no encuentras nada”, concluyó Morales.