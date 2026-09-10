Cubanos identifican a la familia Castro como eje del poder en la isla, revela encuesta

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El 46 % de los cubanos considera que las decisiones más importantes del país las toma la familia Castro, y no el gobernante designado, Miguel Díaz-Canel, según una encuesta realizada como parte del Americas Barometer 2026, del Centro para la Democracia Global de la Universidad Vanderbilt, que incluyó este año, por primera vez, un estudio realizado en la isla.

“Hay que recordar que Raúl Castro eligió al más sumiso de los candidatos que tenía el régimen a la presidencia para que le hiciera frente a la opinión pública y les convenía que no fuera un militar para suavizar su imagen. Por eso seleccionaron a dedo a Díaz-Canel”, declaró a Martí Noticias Frank Rodríguez, analista político republicano y economista cubano, en una reacción a la publicación de esta encuesta, administrada por LAPOP Lab.

El estudio, cuyo resultado fue citado en la red social X por Orlando J. Pérez, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Norte de Texas, reveló que un 16 % de los entrevistados considera que es el Partido Comunista quien toma estas decisiones y sólo un 14 por ciento el que piensa que es Díaz-Canel.

“Díaz-Canel está en una posición muy débil puesto que es muy fácil que se le achaque ser un chivo expiatorio. El 14 % serían sólo los más fervientes miembros del Partido Comunista porque por lealtad tienen que seguir al Partido, pero supongo que la mayoría de los cubanos sabe perfectamente quién maneja el poder en Cuba”, afirmó Rodríguez.

El reporte técnico de la encuesta informó que se hizo con 1.095 habitantes de la isla, del 19 de junio al seis de julio de este año, con el trabajo de campo por parte de la organización Cubadata, entre cuyos tópicos estaba la pregunta: “¿Quién está tomando actualmente las decisiones más importantes en Cuba?”.

Esta investigación sobre Cuba sale a la luz en momentos en que la Administración Trump ha endurecido las sanciones contra el entorno familiar de los Castro y las empresas vinculadas al emporio militar bajo su mando, GAESA. El más reciente de los sancionados es Fidel Ernesto Castro Calis, nieto de Raúl.

“Lo que no vamos a seguir permitiendo es que una empresa militar llamada GAESA continúe robándole el dinero a Cuba, y por eso hemos impuesto las sanciones más fuertes en la historia de nuestra relación con Cuba", afirmó esta semana el secretario de Estado Marco Rubio a medios de prensa locales durante su visita a Colombia.

“La única solución y respuesta para Cuba —y estamos preparados para desempeñar un papel constructivo en ello— es emprender un camino irreversible para convertirse en un Estado que funcione con normalidad” y que sea, además, democrático, señaló Rubio.

La administración del presidente Donald Trump ha reiterado que el régimen cubano representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y para la estabilidad del hemisferio occidental.

“Lo más importante es que el gobierno de Estados Unidos sabe quién es quién dentro del régimen de la isla”, expresó a Martí Noticias el analista político cubano Frank Rodríguez.