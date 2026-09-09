Sancionando a los opresores del pueblo cubano

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A continuación, un editorial que refleja la postura del Gobierno de los Estados Unidos

El régimen comunista cubano sigue representando una grave amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y para la estabilidad del hemisferio occidental. Mientras el pueblo cubano sufre, la familia Castro y sus cómplices en el represivo Ministerio del Interior de Cuba continúan perpetuando su control total sobre la economía de la isla, acaparando recursos en beneficio de un pequeño grupo de élites del régimen.

En respuesta, el secretario de Estado Marco Rubio designó a cinco entidades y a un individuo cuyas actividades apuntalan los sectores de servicios financieros, metales y minería, y energía del régimen cubano, y que forman parte de redes que promueven las amenazas del régimen contra la seguridad nacional de Estados Unidos.

Entre los designados se encuentran un nieto de Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro Calis; el Banco Exterior de Cuba; y cuatro entidades que explotan los recursos naturales o las reservas energéticas de Cuba en beneficio del régimen.

"Cuba es un Estado fallido en este momento", debido a sus propias políticas corruptas, declaró el secretario Rubio en una reciente entrevista de prensa. "Cuba recibía petróleo gratis de [Nicolás] Maduro. Maduro literalmente robaba el petróleo del pueblo de Venezuela y se lo daba gratis a Cuba". Pero en lugar de abastecer de combustible al pueblo cubano, el régimen tomó ese petróleo y vendió la mayor parte a cambio de efectivo, dinero que fue a parar a sus arcas personales.

"Eso ya no sucede", declaró el secretario Rubio. "Ya no roban el petróleo de Venezuela ni lo obtienen gratis".

Mientras tanto, continúan los importantes apagones en Cuba debido a equipos obsoletos que datan de las décadas de 1940 y 1950, explicó el secretario Rubio. El régimen ha fallado sistemáticamente en invertir en la infraestructura de la nación. “La única solución y respuesta para Cuba —y estamos preparados para desempeñar un papel constructivo en ello— es emprender un camino irreversible para convertirse en un Estado que funcione con normalidad” y que sea, además, democrático, afirmó el secretario Rubio.

La política de Estados Unidos hacia Cuba, a diferencia de la que se aplica a Venezuela u otros países, señaló el secretario Rubio, está regida por la ley. “Dicha ley regula lo que podemos y no podemos hacer con respecto a Cuba, y deja muy claro que, en última instancia, la normalización de las relaciones entre nuestros países no podrá producirse plenamente mientras no exista una democracia funcional, o al menos pasos hacia ella”.

Las medidas más recientes dirigidas contra las élites cubanas y sus mecanismos de poder reflejan la visión inquebrantable del presidente Donald Trump de una Cuba libre: una nación donde se desmantelen las redes financieras ilícitas del régimen, sus aparatos represivos y las arraigadas estructuras de poder de la era castrista, y donde sea el pueblo cubano —y no sus opresores— quien herede el futuro del país.