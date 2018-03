Cubano Juan Miguel Echevarría es la gran revelación del atletismo antillano

El cubano de 19 años Juan Miguel Echevarría sigue asombrando a los expertos del atletismo. El joven atleta saltó 8,40 metros el viernes en la quinta ronda de la Competencia Final Primer Macrociclo que se desarrolla en Camagüey, para establecer la mejor marca mundial del año en salto de longitud al aire libre.

Echevarría se coronó campeón mundial de salto largo bajo techo el pasado 2 de marzo con 8,46 en Birmingham, Gran Bretaña, donde derrotó al entonces campeón en la modalidad, el sudafricano Luvo Manyonga, quien registró 8,44.

"Me siento muy contento de la manera en que estoy progresando. Esta es mi mejor marca al aire libre y me hace feliz hacerlo aquí en mi tierra a donde vine a dar un gran espectáculo. Este año tuve un gran trabajo en el pensamiento competitivo que me ha ayudado a controlar mi ansiedad, de ahí que vengan mejores marcas".

Echevarría cometió foul en su primer salto, pero en el segundo registró 8,18. Renunció a saltar en su tercera oportunidad y volvió a cometer foul en el cuarto salto. Pero en su quinto intento registró 8,40.

Hasta ahora, la mejor marca de Echevarría en salto largo al aire libre había sido 8,28 metros.

Los 8,40 metros de Echevarría superan los 8,24 metros logrados por el sudafricano Ruswalh Samaai el 8 de marzo en Pretoria.

En los campeonatos del mundo de atletismo celebrados en Tokio, Japón, en 1991, el estadounidense Mike Powell saltó 8,95 metros, para romper el récord que poseía el también norteamericano Bob Beamon de 8,90.