Cubano Alexei Ramírez jugará béisbol profesional en México

Dos años después de disputar su última temporada en las Grandes Ligas, el pelotero cubano Alexei Ramírez se unirá a los Diablos Rojos de México, que el jueves lo presentaron como su nuevo jugador para la próxima temporada de la liga veraniega de béisbol de México.



El torpedero de 36 años, pasó ocho campañas con los Medias Blancas de Chicago (2008-2015), y terminó su carrera en las Mayores en 2016, cuando jugó con los Padres de San Diego y los Rays de Tampa Bay.



"Dios me puso en el camino la posibilidad para jugar en México y bienvenido sea, a mí no me importa dónde, lo que yo quiero es jugar béisbol", dijo Ramírez, quien terminó segundo en la votación del premio al Novato del Año en 2008. "A mi edad estoy como si fuera de 15 años".



Los Diablos Rojos, el equipo más laureado de la liga veraniega con 16 campeonatos, no dieron a conocer detalles económicos sobre el fichaje de Ramírez.

En nueve años en las Grandes Ligas, Ramírez bateó para .270 con 1387 imparables, disparó 115 cuadrangulares con 590 carreras impulsadas y 601 anotadas.

(Con información de AP)