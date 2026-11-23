Cuba Habla: "Que venga el sistema capitalista a Cuba"
En una nueva entrega de Cuba Habla, un residente de La Habana expresa su malestar por la crisis que atraviesa el país y asegura que las medidas adoptadas hasta ahora "no resuelven ningún problema". Además, defiende la llegada de un sistema capitalista como alternativa para mejorar la situación.
Episodios
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