Cuba Habla: "Invierten en hoteles, en edificios para los militares”
“Cuando Cuba completa cambie” dice habanera que se resolverá la crisis por falta de vivienda en Cuba.
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noviembre 15, 2026
Cuba Habla: “Para el pueblo no hay nada”
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noviembre 13, 2026
Cuba Habla: "Hay días que me meto un día sin comer”
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noviembre 12, 2026
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noviembre 11, 2026
Cuba Habla: "Aquí es una comida al día”
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noviembre 10, 2026
Cuba Habla: "Si no se acaba, no hay mejora”
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noviembre 09, 2026
Cuba Habla: "$ 3,200 nunca alcanza para nada”
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