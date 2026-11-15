Cuba Habla: “Para el pueblo no hay nada”
Una madre cubana residente en La Habana comparte su visión sobre la difícil realidad que enfrenta la población en la isla. En su testimonio, habla de las carencias, las dificultades económicas y la falta de respuestas a los problemas cotidianos que afectan a miles de familias.
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