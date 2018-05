Crítica a zonas turísticas en Cuba desaparece de Facebook de periodista oficialista

Un comentario publicado la pasada semana sobre la discriminación que sufrió en la playa de Varadero, y que provocó reacciones en las redes sociales, ya no podía ser encontrado este miércoles en el perfil de Facebook de la periodista de la TV cubana Cristina Escobar.

“Hasta donde sabía las playas son públicas en Cuba… pues no! Son de quien paga, parece. En Hotel Arenas Blancas Barceló en Varadero a no ser que estés en el agua! No te dejan permanecer…. si seguimos permitiendo que violen nuestros derechos…”, escribió Escobar el pasado 22 de abril, quien fue citada un día después por el periodista Fernando Ravsberg en su blog Cartas desde Cuba.

Escobar presenta el segmento "El mundo ahora", del Noticiero Internacional del Canal Caribe, portal digital de tecnología china, cuya programación con alto contenido propagandístico está orientada a la región caribeña y los turistas extranjeros que visitan la isla.

Hasta el pasado mes de diciembre la presencia de la joven reportera era habitual en el Noticiero Nacional de la televisión cubana.

El comentario de Ravsberg, titulado ¿Vuelven las playas privadas a Varadero?, sobre lo sucedido a la popular periodista cubana, generó una ola de reacciones en las redes sociales.

El sitio digital Cibercuba fue uno de los portales que se hizo eco de lo sucedido a Escobar y realizó una copia del post publicado en la página de Facebook de la periodista, y que ya no aparece.

Cubanos corroboran discriminación en las playas

Este miércoles, el periodista de Radio Martí, Adriel Reyes, recogió la opinión de algunos cubanos sobre el acceso que tiene la población a las zonas de playa donde se levantan los hoteles turísticos.

“No tienen una cerca puesta, pero sí tienen un perímetro muy bien definido por un personal de seguridad de que no puedes pasar por allí. No es esa libertad, en el mejor sentido de la palabra, de que todas las playas en Cuba son para todos los cubanos”, dijo el periodista independiente Roberto Valdivia, residente en Ciego de Avila.

Yoel Armenteros, identificado como un activista de Villa Clara, dijo que los cubanos no tienen libre acceso a las zonas turísticas de los cayos.

“El cubano no tiene acceso para allá abajo (a los balnearios de la cayería centro-norte). Al final no es libre nada, porque libre es cuando tú tengas acceso, como un extranjero, a un hotel, a la misma playa, a la misma piscina”, opinó Armenteros.

El periodista independiente, Alejandro Tur Valladares, residente en Cienfuegos, coincidió con esa opinón al subrayar que “ningún cubano puede acceder de forma libre, espontánea, a esas zonas”.

“Esto se da fundamentalmente en los llamados polos turísticos, como es el caso de Varadero, los Cayos de Santa Lucia, todo este sistema de cayos que ha sido tomado totalmente para la industria turística”, afirmó Tur Valladares.

(Escrito por Pablo Alfonso, con información de redes sociales y reporte de Adriel Reyes)