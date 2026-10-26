Cuatro cubanos entre grupo de 48 extranjeros de delitos electorales en EEUU

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este lunes cargos contra 48 extranjeros, incluidos cuatro cubanos, por votación ilegal, inscripción fraudulenta en los registros electorales y otros delitos relacionados con los comicios en Pensilvania, California, Florida, Nueva York y Nevada.

Según el comunicado, los casos incluyen “declaraciones falsas de ciudadanía estadounidense para registrarse o votar”, así como la participación de extranjeros en elecciones federales.

Dos de los cubanos fueron acusados en el Distrito Este de Pensilvania. Alfredo Santiesteban, de 73 años, identificado por las autoridades como inmigrante indocumentado, enfrenta un cargo por presuntamente haber votado en las elecciones generales de 2024.

En esa misma jurisdicción fue acusado Osmal Loy, de 70 años y residente permanente legal, a quien la fiscalía también atribuye haber votado en los comicios generales de 2024.

Los otros dos cubanos enfrentan cargos en el Distrito Medio de Florida. Jamie Orlando Sosa Sardina, de 60 años y residente permanente legal, fue acusado de afirmar falsamente que era ciudadano estadounidense para votar y de ejercer el sufragio sin tener esa ciudadanía. Según el Departamento de Justicia, se inscribió en el registro electoral en 2022 y votó en las elecciones generales federales de ese año y de 2024.

Luis Manuel Pérez, de 72 años, también residente permanente legal, fue acusado de votar ilegalmente en las elecciones generales federales de 2022 y 2024.

Acusaciones por declaraciones en trámites de ciudadanía

California concentra 28 de los 48 casos anunciados. Las acusaciones en ese estado abarcan tanto la presunta participación electoral de extranjeros como declaraciones falsas en solicitudes o entrevistas de naturalización.

Entre los señalados figura Omar Alexander Muñoz, ciudadano beliceño de 72 años y residente permanente legal. Las autoridades sostienen que se registró para votar en 2019 afirmando ser estadounidense y que posteriormente votó en elecciones de 2020, 2022 y 2024. También lo acusan de haber negado bajo juramento, durante su trámite de naturalización, que alguna vez hubiera afirmado tener ciudadanía estadounidense.

En el Distrito Este de California, seis personas fueron acusadas de votar siendo extranjeras en elecciones federales. Según el comunicado, ese delito menor contempla una pena máxima de un año de prisión federal.

En Nueva York, las autoridades anunciaron cargos contra cuatro personas. Tres de ellas, acusadas en el Distrito Este, habrían reconocido durante entrevistas voluntarias con agentes federales que votaron en las elecciones generales de 2024 pese a saber que no eran ciudadanas estadounidenses, de acuerdo con la versión del Departamento de Justicia.

El comunicado también incluye un caso en Nevada y otros cinco en el Distrito Medio de Pensilvania. La mayoría de las personas señaladas fueron identificadas como residentes permanentes legales.

El Departamento de Justicia recordó que los documentos de acusación “solo contienen alegaciones” y que todos los acusados se presumen inocentes hasta que su culpabilidad sea demostrada más allá de toda duda razonable ante un tribunal.