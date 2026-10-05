Un cubano entre casi una veintena de extranjeros acusados de delitos electorales en EEUU

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Un cubano de 68 años, identificado como Pedro Pablo Ruiz, figura entre los 16 extranjeros contra quienes el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este lunes cargos por delitos electorales, incluidos votar sin tener ciudadanía estadounidense y declarar falsamente esa condición para inscribirse o votar.

Ruiz, residente permanente legal, fue acusado formalmente en el Distrito Este de Luisiana de votar ilegalmente en una elección federal. Según el comunicado divulgado el 5 de octubre, la acusación sostiene que emitió un voto en las elecciones generales de 2024.

Los procesos anunciados abarcan cuatro distritos federales: el Distrito Medio de Florida, el Distrito Este de Luisiana, el Distrito Este de Wisconsin y el Distrito de Minnesota. Las 16 personas señaladas son residentes permanentes legales, de acuerdo con la información oficial.

El Departamento de Justicia indicó que los casos incluyen votación de extranjeros en elecciones federales, declaraciones falsas de ciudadanía estadounidense para registrarse o votar, y declaraciones falsas en solicitudes de ciudadanía.

En Luisiana también fueron acusados la mexicana Zianya Yllaly Zamorano, de 34 años, por votar en las elecciones generales de 2024, y el nicaragüense Dudley Francisco Zeledon, de 56, por supuestamente participar tanto en las primarias como en los comicios generales de ese año.

En Florida, las autoridades presentaron cargos contra el italiano Andrea Catanese, de 60 años, y el bahameño Terrance Patrick Evans, de 37.

La acusación contra Catanese sostiene que votó en las elecciones generales de 2024, que en su solicitud de naturalización declaró falsamente que nunca había votado en una elección federal y que repitió esa misma declaración ante un funcionario de inmigración que revisaba el trámite. También se le imputa intentar obtener la naturalización de forma ilícita. Evans enfrenta un cargo por votar en las elecciones federales de 2024 pese a saber que no era ciudadano estadounidense.

En Wisconsin, Sara Luma, nacional de Macedonia del Norte de 30 años y residente permanente legal, fue acusada de votar sin tener ciudadanía estadounidense. Según la denuncia penal, se registró el mismo día de las elecciones de 2024 y firmó un formulario en el que certificó falsamente que era ciudadana.

Los otros diez acusados corresponden a Minnesota, donde los cargos incluyen votación ilegal y declaraciones falsas de ciudadanía para poder votar. Los hechos descritos en esos expedientes abarcan fechas de 2022, 2024 y 2026.