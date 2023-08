Critican triunfalismo de la prensa oficialista de Cuba tras el paso de Idalia (VIDEO)

“En Cuba, la recuperación es más intensa que las lluvias”, dice el titular del diario oficialista Granma tras el paso de Idalia por el occidente de la isla.



Mientras, el también oficialista Juventud Rebelde hace un llamado a “resarcir daños, multiplicar fuerzas”, a lo cual, Yoani Sánchez, directora del diario digital independiente 14ymedio, responde: “Palabras son palabras que se lleva el viento, dirían los refranes populares”.



“Este tipo de régimen autoritario se aprovecha de todo; se aprovecha de lo positivo y de la calamidad. Ahora ellos van a usar el saco de este huracán para meter todos los problemas: si no hay conectividad a Internet, fue culpa de Idalia, si no hay transporte público, culpa de Idalia; si no hay la posibilidad de moverse de una provincia a otra, ¡también será culpa de Idalia!”, alegó Sánchez.



Idalia golpeó el pasado lunes el extremo del occidente cubano y causó múltiples afectaciones en las provincias de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque y La Habana.



Al respecto, la periodista declaró que “Idalia vino a ‘llover sobre mojado’; a traer problema sobre problema, y eso es lo más grave. Lo más grave no han sido sus vientos, que no fueron especialmente fuertes, sino que llega a una sociedad muy desgastada”, declaró.



Por su parte, el periodista independiente Boris González Arenas, desde La Habana criticó el discurso triunfalista del gobierno cuando la realidad es que el pueblo cubano la está pasando muy mal.



“Es necesario llevarle comida a muchas personas, o sea, que hay personas que al día siguiente del ciclón amanecen sin nada de comer y no van a tener nada que comer por uno y por dos meses. Eso lo saben los habitantes de los poblados pinareños que han sido damnificados y así se van a quedar, porque, por supuesto, ningún reportaje ahora los va a mostrar, así es que tiene que ser, otra vez, la presión de las redes sociales”, señaló el comunicador.

“Hay personas que se van a levantar sin un techo, y se van a quedar así, hacinados, por veinte y por treinta años, porque así hay muchas personas que han sido víctimas de la evacuación de ciclones, no de hace dos años, sino de hace quince y veinte años, en albergues habaneros y en albergues, supongo yo, de todo el país”, dijo el periodista.