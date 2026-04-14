Críticas a designación de Devoe como fiscal de Venezuela

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Para el senador republicano Jim Risch, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, la designación de Larry Devoe como nuevo fiscal general de Venezuela, constituye una continuidad de figuras vinculadas al chavismo y no una señal de apertura institucional.

Devoe fue ratificado por la Asamblea Nacional venezolana en una decisión que generó críticas desde Washington. Risch considera que “fue una oportunidad perdida” para promover voces independientes dentro del sistema judicial venezolano, "por encima de antiguos allegados al régimen de Maduro”.

Añadió además que las autoridades interinas venezolanas “deben comenzar a dar pasos irreversibles hacia una transición que garantice la estabilidad y la recuperación económica”.

El nuevo fiscal general ya había ocupado distintos cargos dentro del aparato estatal venezolano. Entre ellos figuran posiciones en la Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y el Consejo Nacional de Derechos Humanos. También ejerció como fiscal general encargado tras la salida de Tarek William Saab. Diversos analistas consideran que su llegada a la Fiscalía, junto con la designación de Eglée González, fortalece el control del oficialismo sobre las instituciones.

El concejal de Doral, Rafael Piñeiro, dijo a Martí Noticias que Devoe forma parte de la estructura política del chavismo y lo señaló como corresponsable de violaciones a los derechos humanos y a las libertades civiles en Venezuela.

Piñeiro sostuvo que Devoe “es parte del régimen” y aseguró que su nombramiento envía una señal de continuidad, justo cuando desde Estados Unidos se exige una transición política.

Devoe aparece entre las 43 personas sancionadas por el gobierno de Canadá desde 2019 por presuntas violaciones a los derechos humanos. En esa lista figuran también el exvicepresidente venezolano Jorge Arreaza y el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava.

En paralelo, la gobernante interina Delcy Rodríguez anunció la designación de Vladimir Padrino López como ministro de Agricultura, luego de haber permanecido durante once años al frente del Ministerio de Defensa.

Padrino López fue removido del Ministerio de Defensa en marzo y posteriormente reubicado en Agricultura. Sobre él pesa una recompensa de 15 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos por cargos de conspiración para distribuir cocaína.

La decisión también fue criticada por Rafael Piñeiro, quien interpretó el cambio como una señal de divisiones internas dentro del chavismo. Según dijo, Delcy Rodríguez intenta proyectar una imagen de apertura ante Estados Unidos sin romper completamente con las figuras tradicionales del oficialismo.