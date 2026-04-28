Convocan al premio Manuel Márquez Sterling para estimular "el libre intercambio de ideas"

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Con el objetivo de fomentar la circulación abierta, plural y sin censura de opiniones y conocimientos, Ediciones Memoria, en alianza con Ediciones Homagno y la Asociación Cultura Democrática, lanzó la convocatoria para la segunda edición del premio "Manuel Márquez Sterling" de literatura de no ficción que vencerá el 1 de junio.

“Con esta propuesta se busca homenajear a la figura de Manuel Márquez Sterling, una de esas figuras olvidadas por el castrismo, censuradas en Cuba-apenas se han publicado dos de sus libros después del 59- cuando fue un prominente escritor, periodista, diplomático”, dijo a Martí Noticias el editor Mario Ramírez, director de la plataforma Memoria Cívica, con sede en Camagüey.

Márquez Sterling (1872-1934), fue una figura cumbre de las letras, la diplomacia y el periodismo cubano que destacó por su estilo inigualable en reportajes, entrevistas y crónicas, dejando un testimonio fiel de la República.

Su nombre también fue bandera para periodistas independientes que, a principios de los años 2000, fundaron en La Habana la Sociedad Manuel Márquez Sterling, que intentó impartir cursos de técnica periodística, los cuales fueron obstaculizados por la Seguridad del Estado.

“Uno de los objetivos de Memoria Cívica es precisamente rescatar o traer al presente esas figuras que han sido condenadas al olvido por la reescritura de la historia que ha hecho el castrismo”, agregó Ramírez.

Este concurso, que consolida su prestigio tras una exitosa primera edición, busca obras inéditas que retraten la realidad cubana a través de géneros como el ensayo, la biografía, las memorias o el reportaje.

“Es un premio pensado para la literatura de no ficción, o sea, el ensayo, el periodismo, la investigación, tratadas con libertad y esto en el ámbito oficialista es un imposible”, explicó el edit.

“Me parece que debería haber más maneras de premiar, de homenajear a, no solo a la historia cubana real, sino a lo que se está haciendo en el presente, en el mundo libre, en el periodismo, en la literatura, en el arte en general. Y esperamos contribuir con ese objetivo”, recalcó.

Podrán concurrir autores cubanos, mayores de 18 años, de cualquier parte del mundo, así como extranjeros, siempre que su obra aborde asuntos de la isla.

Se aceptan obras en ensayo, biografía, memorias o reportaje. El jurado también valorará la aceptación y premiación de obras en las categorías periodísticas crónica y perfil.

El resultado se dará a conocer el día 15 de junio de 2026 y el ganador recibirá una retribución económica única de 1000 USD, además de su publicación.

"Creo que es un espacio fundamental para el libre intercambio de ideas sin prejuicios y desde un género que la verdad es que no se estimula mucho su creación en concursos en el ámbito cubano, que es la no ficción", comentó el ganador de la primera edición del certamen Yoe Suárez, director de la plataforma Boca de Lobo y analista del think tank estadounidense Family Research Council.

Las obras serán evaluadas por un jurado compuesto por editores de Ediciones Memoria, Homagno y el autor galardonado en la edición anterior.