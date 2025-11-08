Conmemoran el Día de las Víctimas del Comunismo en la Torre de la Libertad de Miami

Getting your Trinity Audio player ready...

Exiliados cubanos y alumnos de las escuelas públicas de la ciudad de Miami conmemoraron el viernes el Día de las Víctimas del Comunismo, en un evento presidido por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en la histórica Torre de la Libertad (Freedom Tower).

Durante el acto, DeSantis recordó que hace tres años firmó una legislación que designa el 7 de noviembre como el Día de las Víctimas del Comunismo en Florida, en homenaje a las más de 100 millones de vidas perdidas bajo regímenes comunistas.

“Recordamos a quienes demostraron coraje, hicieron sacrificios y soportaron dificultades luchando por la libertad y contra el comunismo. Debemos asegurarnos de que los estudiantes aprendan las lecciones de la historia, reconozcan la destructividad del marxismo-leninismo y valoren los principios fundacionales de la república estadounidense”, afirmó el gobernador.

El gobernador de Florida destacó el papel de la Freedom Tower como refugio para miles de cubanos que huyeron del régimen de Fidel Castro en los años 60.

En sus redes sociales Madeleine Pumariega, presidenta del Miami-Dade College, informó que más de 350 estudiantes de las escuelas públicas del Condado de Miami-Dade estuvieron presentes en la conmemoración del viernes.

"Visitaron la histórica Torre de la Libertad del Miami Dade College, que en su día fue un faro de esperanza para los exiliados cubanos que huían de la opresión", escribió sobre los alumnos.