Congresista rememora 30 aniversario de una ley determinante en las relaciones entre Cuba y EEUU

El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart recordó este jueves el aniversario 30 de la Proclamación de la Ley Libertad, el 12 de marzo de 1996, considerada como la ley fundamental de Estados Unidos para Cuba.

"No olvidaremos las atrocidades cometidas por el régimen castrista ni las vidas inocentes que se perdieron a causa de su brutalidad. Hace 30 años, el Congreso de EE.UU. aprobó la Ley LIBERTAD para promover la libertad del pueblo cubano y exigir responsabilidad al régimen por sus crímenes", escribió en sus redes sociales el legislador republicano.



La Ley Libertad y Solidaridad Democrática para Cuba de 1996, también conocida como Helms-Burton, en honor a los congresistas que la patrocinaron, Jesse Helms y Dan Burton, codifica en una sola legislación todas las disposiciones del embargo y las condiciones para su levantamiento.

La Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act fue firmada por el presidente Bill Clinton en marzo de 1996, tras el derribo por parte de la aviación militar cubana de dos avionetas civiles del grupo “Hermanos al Rescate”, que sobrevolaban el estrecho de la Florida para ubicar y asistir a posibles balseros.

Díaz-Balart recordó que el mes pasado, en ocasión de conmemorarse el 30.º aniversario del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, él y sus colegas, los congresistas cubanoamericanos Carlos Giménez, María Elvira Slazar y Nicole Maliotakis, enviaron una carta a la Administración Trump "solicitando que Raúl Castro sea formalmente acusado ante la justicia por su participación en el derribo", que resultó en el asesinato de cuatro personas.

"Sus familias merecen justicia", apuntó el legislador floridano.



"El régimen nunca ha estado tan débil. Es solo cuestión de tiempo antes de que los esbirros del régimen que asesinan, torturan y encarcelan a inocentes rindan cuentas por sus crímenes", agregó.